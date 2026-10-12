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Sakarya'da feci kaza: AKP'li teşkilat başkanı hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada AKP İlçe Teşkilat Başkanı ile bir kişi hayatını kaybetti.

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Sakarya'da feci kaza: AKP'li teşkilat başkanı hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada AKP Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir ile bir kişi yaşamını yitirdi.

SAKARYA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Kaza, akşam saatlerinde Geyve-Taraklı kara yolu Geyve Yöresel Ürünler Merkezi mevkisinde meydana geldi. TIR, ayva yüklü traktör ve hafif ticari araç çarpıştı.

Sakarya'da feci kaza: AKP'li teşkilat başkanı hayatını kaybetti - Resim : 1

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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AKP'Lİ TEŞKİLAT BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede; AKP Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'da feci kaza: AKP'li teşkilat başkanı hayatını kaybetti - Resim : 3

Feci kazada yaralanan iki kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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