Sakarya'da 2 iş yerini soyan 2 şüpheli tutuklandı

İş yerlerinde yaşanan hırsızlık vakalarının ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize soygunun izini sürmek üzere geniş çaplı çalışma başlattı.

ÖNCE KEŞİF YAPTILAR, ARDINDAN PLAKASIZ ARAÇLA GELDİLER

JASAT ekiplerinin güvenlik kameraları üzerinde yaptığı geriye dönük incelemeler, olayın planlı boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan tespitlere göre 2 şüpheli, hırsızlık yapacakları iş yerlerinde önceden keşif gerçekleştirdi. Olay gecesi ise iz bırakmamak amacıyla araçlarının plakalarını sökerek adrese geldi. Şüphelilerin, kimliklerinin belirlenmesini engellemek için yüzlerini maskeyle kapattığı ve ellerine eldiven taktığı kayıtlara geçti.

KABLOLARI HURDACIYA SATTILAR, BİLGİSAYARLARI METRUK BİNADA SAKLADILAR

İş yerlerinden çalınan malzemelerin akıbeti de jandarma takibiyle netleşti. Şüphelilerin, çaldıkları bakır içerikli kabloları vakit kaybetmeden hurdacılara sattığı belirlendi. Taşınabilir bilgisayarların ise piyasaya sürülmek üzere metruk bir binada saklandığı ortaya çıkarıldı.

TEKNİK VE SAHA ÇALIŞMASI ELE VERDİ

JASAT ekipleri, teknik ve saha çalışmaları sonucunda zanlıların kullandığı araç ile bağlantılı oldukları şahısları tek tek tespit etti. Ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla 2 şüpheli, sakladıkları dizüstü bilgisayarlarla birlikte suçüstü yakalandı.

ÇALINAN MALZEMELER MAĞDUR İŞLETME SAHİPLERİNE İADE EDİLDİ

Hurdacılara satılan kablolar ile metruk binada ele geçirilen bilgisayarların tamamına jandarma tarafından el konuldu. Malzemeler, hırsızlık sonucu mağduriyet yaşayan iş yeri sahiplerine eksiksiz teslim edildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.