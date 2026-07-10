Sahte zeytinyağında 'Ayvalık' oyunu: Bakanlık o zeytinyağı markalarını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 10 Temmuz 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesinde iki zeytinyağı firması birden yer aldı. Her iki üründe de tohum yağları karıştırılması tespit edildi. İki marka da Ambalajında ve markalarında "Ayvalık" ibaresini kullanan iki markanın da Balıkesir ile coğrafi bağı bulunmadığı ortaya çıktı.

Coşkar Yağ Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, "Ayvalık Gurme" markasıyla piyasaya sürdüğü naturel sızma zeytinyağında tohum yağı karıştırılmasıyla tespit edildi. Firma İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteriyor. Parti numarası 0028 olarak kayıtlara geçti.

İkinci firma ise Rize merkezli Kasırga Gıda Pazarlama İnşaat Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi. "Dededen Toruna Since 1994" markasıyla satışa sunulan "New Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı" adlı üründe de aynı şekilde tohum yağı karıştırılması tespit edildi. Parti numarası 009 olarak açıklandı.

Zeytinyağında "Ayvalık" ifadesinin tüketicide kalite ve coğrafi özgünlük algısı yarattığı biliniyor. Ancak Bakanlık denetimlerinde yakalanan bu iki firma, Ayvalık adını yalnızca pazarlama aracı olarak kullandığını ortaya koydu. Biri İstanbul Büyükçekmece'den, diğeri Rize'den faaliyet gösteren firmaların Ayvalık zeytinciliğiyle herhangi bir bağı tespit edilemedi.

Taklit ve tağşiş listesinin tamamına Tarım ve Orman Bakanlığı'nın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşabilir, karşılaştığınız şüpheli ürünlerle için ALO 174 Gıda Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabilirsiniz.