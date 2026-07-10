Yumurtalı sucuk güzel gidiyor ama bakın içine ne katmışlar? Aman dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan son taklit ve tağşiş listesi, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan sucuktaki hileyi bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlığın güncel ifşa listesinde, dana sucuk ve dana kıyma olarak satılan ürünlerde "Tek Tırnaklı Eti" tespit edildi.

BURSA VE MERSİN'DEKİ FİRMALAR YAKAYI ELE VERDİ

Bakanlığın yayımladığı listeye göre, hileli ürünlerin Bursa ve Mersin illerinde olduğu görüldü. Tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği sucuk ve kıymada çıkan bu sonuçlar, gıda güvenliği konusundaki tehlikeyi bir kez daha ortaya koydu.

LİSTEDE YER ALAN O FİRMALAR VE HİLELİ ÜRÜNLER

Bakanlık tarafından paylaşılan resmi listede, tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar ve uygunsuz bulunan ürün grupları şu şekilde sıralandı:

Bursa (Nilüfer): Ergün Et ve Et Ürünleri - Ergün Sucuk İmalathanesi (Metin Ergün) firmasına ait "Ergün Sucukları" markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta tek tırnaklı eti tespit edildi.

Mersin (Erdemli): Üzer Gıda Tarım İnşaat Lojistik Özel Sağlık Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firmasının "Yöre" markalı 900 gramlık dana sucuğunda tek tırnaklı eti bulundu.

Mersin (Toroslar): Zeynep Et Tavuk Dünyası - Meryem Subaşı tarafından satılan Çiğ Dana Kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi.

Mersin (Yenişehir): Lina Et Gurme - Lina Al Ali işletmesinde piyasaya sürülen Çiğ Dana Kıymada da yine tek tırnaklı eti karışımı olduğu belirlendi.

UZMANLARDAN TÜKETİCİLERE UYARI

Gıda uzmanları, taklit tağşiş listesi verilerinin tüketiciler için yol gösterici olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre, taklit ve tağşiş ürünler genellikle düşük fiyatlı ve kalitesiz içeriklerle piyasaya sunuluyor.

Vatandaşlara, ürün etiketlerini dikkatle okumaları, güvenilir markalardan alışveriş yapmaları ve şüpheli durumlarda tarım bakanlığı taklit ve tağşiş listesi üzerinden kontrol yapmaları öneriliyor.