Sahiller onlar için korunuyor: Zarar vermenin cezası 557 bin TL

Nesli tehlike altındaki caretta caretta kaplumbağaları her yıl Gazipaşa'nın Koru, Selinus ve Kahyalar sahillerine çıkarak yumurtlama yapıyor. Bölgede yılda 150 ile 200 arasında yuva tespit ediliyor. Yumurtadan çıkan yavrular yaklaşık 55-60 gün sonra denizle buluşturuluyor.

Bu yılın ilk yumurtlaması 22 Mayıs'ta Koru Sahili'nde gerçekleşti. Gönüllü çevreciler yuva alanını güvenlik şeridiyle çevirerek işaretledi.

SAHİLE ARAÇLA GİRMENİN CEZASI 557 BİN LİRA

Yetkili birimlerle koordineli çalışan gönüllü Şaban Demir, yumurtlama döneminin başladığını belirterek vatandaşları uyardı.

Demir, "Araçlarla lütfen sahile girmeyelim. Vatandaşlarımızdan da rica ediyorum ateş yakmasınlar. Bu bölgeler koruma altında. Koruma alanındaki bölgelerde ateş yakmanın, araçla girmenin cezası 557 bin lira. Lütfen ne ceza yiyelim ne de bu canlıların canına kıyalım" dedi.

DÜNYA KAPLUMBAĞALARI KORUMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

İlçede yaşayan yerli ve yabancılar 23 Mayıs Dünya Kaplumbağaları Koruma Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte su kaplumbağaları için çeşitli el sanatları ürünleri ve boyamalar yapıldı.

Gazipaşa'da 4 yıldır yaşayan Rus gönüllü Alina Salavatova, "Ailemle birlikte taşındık. Buranın ne kadar güzel ve özel bir yer olduğunu tahmin bile edemedik. Gönüllü olmaya karar verdim. Çocuklarımız, geleceğimiz için doğayı korumak istiyorum" diye konuştu.

