Nesli tükenme tehdidi altındaki deniz kaplumbağaları caretta carettalar bu yıl Kızılot Sahili'ne geçen yıla göre yaklaşık 20 gün geç geldi. Uzmanlar gecikmenin nedenini deniz sularının geç ısınmasına bağlıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kızılot Yuvalama Kumsalı'nda caretta carettaların yuvalama sezonu başladı. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle yürütülen çalışmalarda ilk yuva 14 Mayıs'ta belirlendi.

Geçen yıl ilk yuva 24 Nisan'da kaydedilmişti. Bu yılki yaklaşık 20 günlük gecikme iklim değişikliği nedeniyle denizlerin geç ısınmasından kaynaklandı.

EKAD Kızılot Bölgesi Proje Koordinatörü Biyolog Fatih Polat gecikmeyi deniz sularının geç ısınmasına bağladı. Polat şunları söyledi:

"Yaklaşık 20 günlük bir fark var. Bu da havaların soğuk olması, suların geç ısınması nedeniyle oldu. Bundan sonraki süreçte, havaların ısınacağı haziran ve temmuz aylarının en yoğun dönemler olacağını kestirebiliyoruz."