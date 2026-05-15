Caretta carettalar bu yıl 20 gün geç geldiler: Sahiller artık onlara ait
Manavgat'taki Kızılot Kumsalı'nda caretta caretta sezonu gecikmeli başladı. İlk yuva 14 Mayıs'ta tespit edilirken geçen yıl bu tarih 24 Nisan'dı. EKAD Koordinatörü Biyolog Fatih Polat, 20 günlük gecikmeyi denizlerin geç ısınmasına bağlıyor.
İLK YUVA 14 MAYIS'TA TESPİT EDİLDİ
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kızılot Yuvalama Kumsalı'nda caretta carettaların yuvalama sezonu başladı. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle yürütülen çalışmalarda ilk yuva 14 Mayıs'ta belirlendi.
Geçen yıl ilk yuva 24 Nisan'da kaydedilmişti. Bu yılki yaklaşık 20 günlük gecikme iklim değişikliği nedeniyle denizlerin geç ısınmasından kaynaklandı.
GECİKMENİN NEDENİ SOĞUK SULAR
EKAD Kızılot Bölgesi Proje Koordinatörü Biyolog Fatih Polat gecikmeyi deniz sularının geç ısınmasına bağladı. Polat şunları söyledi:
"Yaklaşık 20 günlük bir fark var. Bu da havaların soğuk olması, suların geç ısınması nedeniyle oldu. Bundan sonraki süreçte, havaların ısınacağı haziran ve temmuz aylarının en yoğun dönemler olacağını kestirebiliyoruz."
SAHİLLERDE HASSAS DÖNEM BAŞLADI
Polat yuvalama döneminin başlamasıyla kumsallardaki insan faaliyetlerinin en aza indirilmesi gerektiğini vurguladı. Otellerin kumsallarını buna göre düzenlemesi, ağır tonajlı araçların sahile girmemesi ve çevrenin temiz tutulması kaplumbağaların korunması açısından kritik önem taşıyor.
(AA)