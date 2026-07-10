İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), güncel hava durumu değerlendirmesiyle birlikte önümüzdeki haftaya ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Dün kent genelinde etkili olan yağışın ardından, İstanbulluları perşembe günü yeniden sağanak yağış karşılayacak.

PERŞEMBE GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Hafta boyunca süren sıcak hava, Perşembe günü yerini yağışa bırakacak. AKOM verilerine göre perşembe günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmurlu bir hava etkili olacak ve metrekareye 5 ile 12 kg arasında yağış düşmesi tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

10 Temmuz Cuma günü İstanbul'da günün farklı saatlerinde beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde:

Sabah: 21°C (Az bulutlu ve güneşli)

Öğle: 29°C (Güneşli)

Akşam: 22°C (Açık ve bulutlu)

Gece: 19°C (Açık)

TERMOMETRELER 33 DERECEYİ GÖSTERECEK

AKOM tarafından yapılan uyarıda, hafta boyunca genel olarak yağış beklenmediği ve gökyüzünün çoğunlukla güneşli olacağı belirtildi. Ancak aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) poyraz (kuzey-doğu) yönlü rüzgarların eseceği ve bunun serinlik hissi vereceği ifade edildi.

Sıcaklıklar ise hissedilir derecede artacak. Önümüzdeki hafta boyunca termometrelerin 30°C ile 33°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.