Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sağanak yağış İstanbul'a geri dönüyor: AKOM tarih verip uyardı

Sağanak yağış İstanbul'a geri dönüyor: AKOM tarih verip uyardı

AKOM, güncel hava durumu verilerini ve önümüzdeki haftanın tahmin raporunu yayınladı. Dün etkili olan yağışın ardından İstanbulluları perşembe günü yeniden yağışlı bir hava bekliyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Aslı Erdoğan
Aslı Erdoğan Derleyen
Sağanak yağış İstanbul'a geri dönüyor: AKOM tarih verip uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), güncel hava durumu değerlendirmesiyle birlikte önümüzdeki haftaya ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Dün kent genelinde etkili olan yağışın ardından, İstanbulluları perşembe günü yeniden sağanak yağış karşılayacak.

PERŞEMBE GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Hafta boyunca süren sıcak hava, Perşembe günü yerini yağışa bırakacak. AKOM verilerine göre perşembe günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmurlu bir hava etkili olacak ve metrekareye 5 ile 12 kg arasında yağış düşmesi tahmin ediliyor.

sağanak

Meteoroloji kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı saatleri açıkladıMeteoroloji kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı saatleri açıkladı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

10 Temmuz Cuma günü İstanbul'da günün farklı saatlerinde beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde:

Sabah: 21°C (Az bulutlu ve güneşli)
Öğle: 29°C (Güneşli)
Akşam: 22°C (Açık ve bulutlu)
Gece: 19°C (Açık)

AKOM

TERMOMETRELER 33 DERECEYİ GÖSTERECEK

AKOM tarafından yapılan uyarıda, hafta boyunca genel olarak yağış beklenmediği ve gökyüzünün çoğunlukla güneşli olacağı belirtildi. Ancak aralıklarla kuvvetli (10-40 km/s) poyraz (kuzey-doğu) yönlü rüzgarların eseceği ve bunun serinlik hissi vereceği ifade edildi.

Sıcaklıklar ise hissedilir derecede artacak. Önümüzdeki hafta boyunca termometrelerin 30°C ile 33°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul İstanbul Hava Durumu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro