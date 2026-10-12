Sağanak sonrası üç şehrin sokakları bu hale geldi! Duvar yıkıldı, ağaçlar devrildi

Yurdun dört bir yanında etkili olan sağanak yağış, Hatay, Mersin ve Kilis’te hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde su taşkınları yaşanırken cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları oldu. Bir evin bahçe duvarının taşkın nedeniyle yıkıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede gece etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1,5 saat süren yağış nedeniyle Alakuzu, Oğulpınar, Fevzipaşa mahallelerinde su taşkınları meydana geldi, ağaçlar devrildi. Dağlardan gelen çamurlu sular nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı.

Taşkın nedeniyle bir evin bahçe duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yollarda mahsur kalan araçlar, vatandaşlar tarafından traktörlerle kurtarıldı. Yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Alakuzu Mahalle Muhtarı Sabahattin Cünedioğlu, tarım arazilerini de taşkınlarda su bastığını belirterek, mahalledeki altyapının iyileştirilmesini istedi.

MERSİN'DE SAĞANAK NEDENİYLE YOLLARI SU BASTI

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı.

İlçede sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçe merkezinin yanı sıra kırsaldaki mahallelerde de su taşkınları yaşandı.

İşlek cadde ve sokaklar göle döndü. Trafikteki sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, alternatif güzergahlarda yoğunluk oluştu.

KİLİS'TE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kilis'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. (AA-DHA)