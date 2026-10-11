Pastırma sıcaklarına veda! Gök gürültülü yağış geliyor sıcaklık 8 derece birden düşecek

Pastırma sıcakları yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, pazartesi gününden itibaren birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

PASTIRMA SICAKLARI YERİNİ YAĞIŞLI HAVAYA BIRAKIYOR

Pastırma sıcaklarının etkisini kaybetmesiyle, 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde batıdan gelen yağışlı hava etkili olacak. Pek çok bölgede gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi beklenirken sıcaklıkların da gün geçtikçe azalacağı öngörülüyor. Yağışlı sistemin 15 Ekim Perşembe gününe kadar yurdun büyük bölümünde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Pazar günü Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus görülebilecek. Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ise yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Pazar günü İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 25, Ankara'da 26, İzmir'de ise 28 derece olması tahmin ediliyor.

PAZARTESİ GÜNÜ YAĞIŞLI HAVA YURDA GİRİŞ YAPACAK

Pazartesi günü batıdan gelen yağışlı sistemin etkisiyle Marmara ve Ege başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Akdeniz ve İç Anadolu genelinde de etkili olması beklenirken Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde de yağış geçişleri yaşanacak. Yağışla birlikte sıcaklıklar düşüşe geçecek. İstanbul'da sıcaklığın 25, Ankara'da 24, İzmir'de ise 26 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

SALI GÜNÜ SAĞANAKLA BİRLİKTE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Salı günü yağışlı hava etkisini sürdürecek. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in bazı kesimlerinde de yağış etkili olacak. Sıcaklıkların Marmara'da 16-21, İç Anadolu'da 20-23 derece aralığına gerilemesi bekleniyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 21, Ankara'da 22, İzmir'de ise 24 derece olacak.

SICAKLIK 8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Çarşamba günü yağışlı hava Türkiye genelinde etkisini sürdürecek. Akdeniz'de yer yer kuvvetli olabilecek gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken Marmara, Ege ve İç Anadolu'da da yağış görülecek. Ankara'da sıcaklığın 19, İstanbul'da 22, İzmir'de ise 21 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü de birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların İstanbul ve Ankara'da 19 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. İzmir'de pazar günü 28 derece olması beklenen hava sıcaklığının perşembe günü 20 dereceye kadar gerileyeceği, böylece kentte sıcaklıkların 8 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.