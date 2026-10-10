Pastırma sıcakları bugün kasıp kavuracak!

Halk arasında “pastırma sıcakları” olarak bilinen kısa süreli sıcak hava, dün başlamasının ardından bugün yurt genelinde etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 10 Ekim hava raporuna göre ülkede yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUS UYARISI

Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde sis ve pus etkili olabilir.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde ise yer yer kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara’da hava az bulutlu ve açık olacak. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bursa 28 derece, Çanakkale 26 derece, İstanbul 25 derece, Kırklareli 27 derece olacak.

Ege’de hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus ve yer yer sis görülebilir. Denizli 29 derece, İzmir 28 derece, Manisa 29 derece, Muğla 28 derece olacak.

Akdeniz’de hava az bulutlu ve açık olacak. Adana 33 derece, Antalya 33 derece, Burdur 27 derece, Hatay 30 derece olacak.

İç Anadolu’da hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Ankara 25 derece, Çankırı 25 derece, Eskişehir 25 derece, Konya 25 derece olacak.

Batı Karadeniz’de hava az bulutlu ve açık olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir. Bolu 27 derece, Düzce 28 derece, Kastamonu 25 derece, Zonguldak 23 derece olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz’de hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Amasya 27 derece, Rize 23 derece, Samsun 24 derece, Trabzon 23 derece olacak.

Doğu Anadolu’da hava az bulutlu ve açık olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus ve yer yer sis görülebilir. Erzurum 17 derece, Kars 17 derece, Malatya 23 derece, Van 18 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu’da hava az bulutlu ve açık geçecek. Diyarbakır 27 derece, Mardin 25 derece, Siirt 26 derece, Şanlıurfa 29 derece olacak.