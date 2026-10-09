Ne kadar budasalar da dikine uzuyor: 6 ay bozulmayan tescilli meyvenin hasadı başladı

Kars'ın sert kış iklimine meydan okuyan Kağızman ilçesinde, Aras Nehri Vadisi'nin oluşturduğu mikroklima sayesinde yetişen tescilli uzun elmada hasat dönemi başladı. Bölgede etkili olan bol yağışların ardından ağaçlarda görülen yüksek verim, kendine has aromasıyla bilinen ürünü yetiştiren üreticilerin yüzünü güldürdü. Yaklaşık bin 300 metre rakımda yetiştirilen ve yavaş olgunlaşan meyveler, bahçelerden toplanarak tezgahlardaki yerini aldı.

5 BİN TONLUK REKOLTE HEDEFİ

İlçe genelinde 2 bin 500 dekar alanda elma yetiştiriciliği yapıldığını belirten Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, sahadaki potansiyele dikkat çekti. Ağaç varlığı ve üretim hedefleri hakkında bilgi veren Aydın, "Bu alanlarda yaklaşık 100 bin civarında meyve veren elma ağacımız var. Bu sene 5 bin ton civarında bir rekolte tahmininde bulunduk" dedi. Bölgedeki rekoltenin yüzde 40'ına yakınının uzun elmadan elde edildiğini aktaran Aydın, Kağızman'ın Doğu Anadolu'daki en stratejik meyvecilik üssü olduğunu vurguladı.

Ürünün ince kabuklu yapısı ve yüksek su oranıyla bilindiğini kaydeden Aydın, siparişlerin kargo yoluyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıldığını söyledi. Tescilli türün diğer bölgelerimizde yetişmiyor oluşuna vurgu yapan Aydın, "Uzun elma, coğrafi işaret tescili almış ve kendine has aroması, yapısı ve özellikle uzunluğu açısından çıkan diğer bölgelerimizde yetişmiyor. Bölgeye has belli bir miktarda üretimi yapılan raf ömrü uzun, kabuk yapısı ince, su oranı ve lezzeti yüksek bir elmadır" şeklinde konuştu.

KIRAĞIYI GÖRDÜKÇE TATLANIYOR

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, meyvenin başka topraklarda özgün şeklini koruyamadığını belirterek yerel üretimin değerine değindi. Ürünün rakipsiz olduğuna işaret eden Günday, "Uzun elmamız Türkiye'nin hiçbir yerinde yetişmiyor. Yetişse bile şekil vermeyen bir elmadır" dedi.

Hasadın bilinçli olarak sonbahar sonuna bırakıldığını bildiren Sülhettin Günday, meyvenin soğuk havayla birlikte lezzet kazandığını aktardı. Kırağının önemine değinen Günday, "Uzun elma biraz soğuğu kırağıyı yediği zaman daha güzel tat veriyor ondan dolayı hasadı bu döneme bırakıyoruz" ifadelerini kullandı. Toplanan mahsulün 6 aya kadar dayanabilen raf ömrü, kış mevsimi boyunca sofralara taze bir alternatif sunuyor.

AĞACI GİBİ MEYVESİ DE UZUN

Bahçelerdeki ağaçların budama yapılsa dahi sürekli dikine uzadığını anlatan üretici Aslan Altuntaş, meyvenin ismini bu botanik özellikten aldığını söyledi. Ağacın göğe doğru uzanan formunu aktaran Altuntaş, "Uzun elma demelerinin nedeni ağacının yukarı uzaması. Ne kadar budarsan buda bunun ağacı aşağı gelmez hep dik çıkar" dedi.

Kağızman dışına götürülen fidanların aynı meyveyi vermediğini dile getiren Altuntaş, yerel mikroiklimin belirleyiciliğini anlattı. Ürünün kışa karşı direncine dikkat çeken deneyimli üretici, "Türkiye genelinde Kağızman'da yetişir Bursa'ya götürdüm diktim aynı meyveyi vermedi. Uzun elmanın işte amacı bu bir de kışın çok dayanıklı bir elma yaklaşık 6 ay raf ömrü var" ifadelerini kullandı.

(AA)