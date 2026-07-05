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Halk TV Türkiye Sağanak sonrası ilçeyi kurbağalar istila etti: Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum

Sağanak sonrası ilçeyi kurbağalar istila etti: Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum

Sivas'ın Hafik ilçesinde sağanak sonrası kara yolu ve bir akaryakıt istasyonunda çok sayıda yavru kurbağanın görülmesi dikkati çekti.

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İlçede etkili olan şiddetli yağışın ardından, ilçe merkezindeki Çay Mahallesi ile Günyamaç köyü yolu arasındaki yaklaşık 2 bin metrelik hat boyunca çok sayıda yavru kurbağa görüldü.

Yavru kurbağalar, özellikle Sivas-Erzincan kara yolu ile Hafik-Doğanşar kara yolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. İlçe yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda da görülen kurbağalar, iş yerine gelen sürücülerin de dikkatini çekti.

Sağanak sonrası ilçeyi kurbağalar istila etti: Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum - Resim : 1

İstasyonun sahibi Mustafa Mert Esen, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

"ÖMRÜ HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Yaklaşık yarım saat önce yağmur yağdığını belirten Esen, "Yağmurla birlikte ortalık komple kurbağa oldu. Müşterimiz geldi, pompaya yanaştı, arabadan inemedi dahi. Yağmur boyunca dolandılar, durduktan sonra gittiler. Bu da bir hikmet mi diyelim, başka bir şey mi diyelim bilemedim. 30 yaşındayım, ömrü hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum." diye konuştu.

Sağanak sonrası ilçeyi kurbağalar istila etti: Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum - Resim : 2

Yakıt için istasyona gelen sürücü Lütfullah Şeker de ilk başta kurbağaları çekirge sandığını söyledi.

Şeker, "Benzinliğe geldik ki kurbağa sürüsü. Hayatımda hiç görmedim de duymadım da bu kadar kalabalık bir kurbağa yavrusunu." dedi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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