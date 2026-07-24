Sadece 5 ay dayanabildi: Doğa harikası kanyonda sular tamamen kurudu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı sınırları içinde yer alan Saklı Kanyon, kış ve ilkbahar yağışlarıyla canlanan su akışını 5 ay sonra yeniden kaybetti. Yangın riski nedeniyle kanyona girişler yasaklandı.

Manisa'da doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen Saklı Kanyon, yaz sıcaklarına teslim oldu. Şehzadeler ile Yunusemre ilçeleri arasından geçerek Çaybaşı Deresi'ne ulaşan yaklaşık 700 metre uzunluğundaki kanyon tamamen kurudu.

GEÇEN YIL DA AYNI KADERI YAŞAMIŞTI

Kanyon geçen yıl da yetersiz yağış ve kuraklık nedeniyle susuz kalmıştı. Ziyaretçilere açık olan 150 metrelik bölüm doğal görünümünü büyük ölçüde yitirdi. Kış ve ilkbahar aylarında Manisa'da etkili olan yağışlarla kayalıkların arasından yeniden su akmaya başladı. Mart ayında eski canlılığına kavuşan kanyon, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yaklaşık 5 aylık sürede bir kez daha kurudu.

YANGIN RİSKİ NEDENİYLE GİRİŞLER YASAKLANDI

Olası orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında kanyona ziyaretçi girişleri geçici olarak yasaklandı. 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, şelaleleri ve doğal göletleriyle son yıllarda bölgenin en popüler doğa rotalarından biri haline gelmişti.

(DHA)