Sabahın erken saatlerinde tarlalara akın ettiler: Günlerce güneşte bekletilecek

Manisa’nın Demirci ilçesinde badem ağaçlarından ürünler toplanmaya başlandı. İlçede kiraz, hünnap, ceviz ve kestane gibi çok sayıda tarım ürünü yetiştirilirken, son yıllarda yapılan yatırımların etkisiyle badem üretiminde bir artış yaşanıyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarlalarının yolunu tutan üreticiler, sırıklarla ağaçları silkeleyerek bademleri hasat ediyor. Ağaçların altına serilen örtülere düşen bademler tek tek toplanarak çuvallara dolduruluyor. Ardından çuvallar, traktörlerle tarlalardan taşınıyor.

Hasat edilen bademler, elle ya da makineler aracılığıyla yeşil dış kabuklarından ayrılıyor. Daha sonra açık alana serilerek kurumaya bırakılıyor. Yaklaşık 4 gün boyunca güneş altında bekletilen bademler, ardından içlerinin çıkarılması için yeniden işleniyor ve satışa hazır hale getiriliyor.

Demirci ilçesi genelinde badem üretimi 14 bin 100 dekarlık tarım arazisinde gerçekleştiriliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 1185 üretici, ilçede badem yetiştiriciliğini sürdürüyor.

"2 TON CİVARINDA ÜRÜN BEKLİYORUZ"

İlçeye bağlı Mezitler Mahallesi'nde 20 yıldır badem üreticiliği yapan Hüseyin Ünlü, ağaçları 2006 yılında diktiklerini ve 5-6 yıl sonra verim almaya başladıklarını belirtti.

Hasat sürecine ilişkin konuşan Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene bademi don vurdu ama bu sene bereket versin iyi. 20 dönüm bademliğimiz var, 2 ton civarında ürün bekliyoruz. Ağustosun 20'sinden sonra başlıyoruz hasada, eylül ayı ortalarına kadar sürüyor. Topladıktan sonra badem ayıklama makinesinden geçiriyoruz. Yöremizde 'çıtır badem' olarak bilinen Ferragnes türü bademleri topluyoruz. Yıllık bakımında ise güzün toprağı sürüyoruz, yılbaşında ve mart ayında gübre takviyelerini yapıp diplerini çapalıyoruz. Bu yıl mahsulümüz güzel, önümüzdeki günlerde gelen tüccarlara satışını yapacağız." (AA)