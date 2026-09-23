Sabah başlayan gerginlik akşam bıçaklı dehşete dönüştü: Yaralılar var

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde araç park etme meselesi nedeniyle sabah saatlerinde başlayan tartışma, akşam yeniden alevlendi. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Bülent Ceyhan Y., Oktay Y. ve Mehmet Ümit Ö. yaralandı.

Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SABAH BAŞLAYAN TARTIŞMA AKŞAM YENİDEN ÇIKTI

Olay, Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Bir işletmenin önünde sabah saatlerinde araç park etme meselesi nedeniyle işletme çalışanları ile araç sahipleri arasında tartışma çıktı.

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan tartışmanın ardından taraflar, saat 19.05’te aynı yerde yeniden karşılaştı. İkinci kez çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sırasında bıçak darbeleriyle yaralanan Bülent Ceyhan Y., Oktay Y. ve Mehmet Ümit Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralılardan Bülent Ceyhan Y. ve Oktay Y.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS BAZI ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI

Kavgayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayın ardından bazı şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. (DHA)