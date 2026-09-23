Tam 47 bin 860 liralık ürün aldı, parasını ödemeden çıktı: Daha önce de aynısını yapmış

Nişantaşı’nda saat 13.40 sıralarında gerçekleşen olayda, 28 yaşındaki ressam Dem Sevinç K., bir mağazadan ödeme yapmadan çıkardığı 47 bin 860 lira değerindeki 24 parça ürünle yakalandı.

Kapı önünde görevlilerce durdurulan ve ifadesinde "Arkadaşımı bekliyordum, ücretini ödemek istedim" diyen şüphelinin, daha önce de aynı mağazada benzer bir olaya karıştığı ve 2021 yılında da arkadaşının çantasından para çalmaktan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

ÜRÜNLER TAM 47 BİN 860 LİRA DEĞERİNDE ÇIKTI

Olay 17 Ağustos saat 13.40 sıralarında yaşandı. Mağaza görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen olay sonrası durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler şüpheliyi gözaltına alırken, toplam 24 parça ve tam 47 bin 860 lira değerinde ürün mağaza yetkililerine eksiksiz teslim edildi.

Mağaza yönetimi yaşanan durum üzerine ressamdan resmen şikayetçi oldu.

POLİSE “ARKADAŞIMI BEKLİYORDUM” DEDİ

Harbiye Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen Dem Sevinç K., verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyerek arkadaşını beklediğini ve ürünlerin parasını ödemek istediğini savundu.

AYNI MAĞAZADA DAHA ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞ

Polisin yaptığı incelemede, Dem Sevinç K.’nin aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı belirlendi. Ancak mağaza çalışanlarının o olayda şikayetçi olmadığı öğrenildi.

2021’DE DE HAKKINDA HIRSIZLIK İŞLEMİ YAPILMIŞ

Dem Sevinç K.’nin ‘hırsızlık’ suçundan emniyete geliş kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli hakkında 2021 yılında arkadaşı T.Ö.’nün çantasından para çalınması olayı nedeniyle işlem yapıldığı tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI, ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olay anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Dem Sevinç K.’nin ürünleri alıp dışarı doğru hareket ettiği net bir şekilde yer aldı.

Hakkında ‘iş yerinden hırsızlık’ suçlamasıyla adli işlem yapılan şüpheli, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)