Resmen okullara yazı gönderdiler: Artık 30 dakika olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında belirli koşulları taşıyan bazı resmi okullarda 40 dakikalık ders süresinin 30 dakikaya kadar indirilebilmesinin önünü resmen açtı.

Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla 9 Eylül'de 81 il valiliğine gönderilen yazıya göre uygulama, belirlenen koşulları taşıyan okullarda valiliklerin planlamasıyla yapılabilecek.

40 DAKİKALIK DERS SÜRESİ 30 DAKİKAYA DÜŞEBİLECEK

Ama MEB'in düzenlemesi tüm okulları kapsamayacak. Ders süresinin kısaltılabilmesi; yık-yap çalışmaları nedeniyle başka bir okul binasına taşınan, güçlendirme çalışmaları nedeniyle başka bir binada eğitim veren veya öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapmak zorunda kalan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumları için geçerli olacak.

Mevcut mevzuatta ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bir ders saati 40 dakika olarak uygulanıyor. İlköğretimde ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüslerin en az 10 dakika olması gerekiyor.

KARARI VALİLİKLER VERECEK

Ders süreleri bütün okullarda otomatik olarak kısaltılmayacak. Hangi okullarda uygulamaya gidileceği, valiliklerin yapacağı planlamalar doğrultusunda belirlenecek.

MEB'in yazısıyla, kapsamda bulunan okullarda 40 dakikalık ders süresinin 30 dakikaya kadar indirilmesine imkan tanındı.

İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKULLAR DA KAPSAMDA

Düzenlemeyle özellikle aynı binanın sabahçı ve öğlenci öğrenciler tarafından kullanıldığı okullarda eğitim programının daha kısa sürede tamamlanabilmesine imkan sağlanması amaçlanıyor.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazıda, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde ders sürelerine ilişkin mevcut kurallar da hatırlatıldı.

Yazıda ayrıca olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretimin işleyişine ilişkin Bakanlık tarafından farklı düzenlemeler yapılabileceği belirtildi.

DÜZENLEME SADECE 2026-2027'DE UYGULANACAK

Ders süresinin 30 dakikaya kadar indirilmesine ilişkin uygulama, yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılında geçerli olacak. Düzenleme, yazıda belirtilen koşulları taşıyan resmi okullarla sınırlı tutulacak.