Rüzgar alevleri büyüttü: Balıkesir'de 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde organize sanayi sitesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangında alevlerin sıçradığı toplam 5 iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

ALEVLER 4 İŞ YERİNE DAHA SIÇRADI

Yangın, Edremit ilçesine bağlı Yolören Mahallesi’nde bulunan organize sanayi sitesindeki bir polyester atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, polyester atölyesinin bitişiğinde bulunan 4 iş yerine daha sıçradı. Böylece yangından toplam 5 iş yeri etkilendi.

8 ARAÇ VE 16 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangına 8 araç ve 16 personelle müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından iş yerlerinde oluşan hasar ortaya çıktı.

5 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle polyester atölyesinin yanı sıra alevlerin sıçradığı 4 iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Toplam 5 iş yerinde hasar oluştu. (AA)