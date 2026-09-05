Halk TV Türkiye Son dakika | Bakırköy'de otel yangını! Müşteriler tahliye edildi

Son dakika | Bakırköy'de otel yangını! Müşteriler tahliye edildi Son dakika... Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, otelde kalanları tahliye etti. Ekipler yangını 1 saatte söndürdü. Yangında 12 kişi yaralandı.