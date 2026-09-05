Son dakika | Bakırköy'de otel yangını! Müşteriler tahliye edildi
Son dakika... Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, otelde kalanları tahliye etti. Ekipler yangını 1 saatte söndürdü. Yangında 12 kişi yaralandı.
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yer alan Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve üst katlara sıçrayan yangında alevler binanın dış cephesini kapladı.
12 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında yaralanan 12 kişi, ambulanslarda ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi