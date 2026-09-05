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Halk TV Türkiye Son dakika | Bakırköy'de otel yangını! Müşteriler tahliye edildi

Son dakika | Bakırköy'de otel yangını! Müşteriler tahliye edildi

Son dakika... Bakırköy'de bir otelde yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, otelde kalanları tahliye etti. Ekipler yangını 1 saatte söndürdü. Yangında 12 kişi yaralandı.

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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yer alan Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve üst katlara sıçrayan yangında alevler binanın dış cephesini kapladı.

Son dakika | Bakırköy'de otel yangını! Müşteriler tahliye edildi - Resim : 1

12 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında yaralanan 12 kişi, ambulanslarda ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika | Bakırköy'de otel yangını! Müşteriler tahliye edildi - Resim : 2

Son dakika | Bakırköy'de otel yangını! Müşteriler tahliye edildi - Resim : 3

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Otel Yangın Bakırköy
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