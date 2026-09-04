Mehmet Şimşek istediğini aldı: Muhafazakar sermayeye operasyonların nedeni belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikaları kapsamında iktidarın aldığı kararlar iktidar içinde ekonomiye ilişkin farklı değerlendirmeleri gündeme getirdi. Mehmet Şimşek'in haksız kazancı önlemeye yönelik yeni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları da bu tartışmaların başlıklarından biri olurken, muhafazakar sermayeye yönelik operasyonların arkasındaki merak edilen neden iktidar kulislerinde konuşulmaya başlandı.

MEHMET ŞİMŞEK İSTEDİĞİNİ ALDI

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın iktidar kulislerinden aktardığı bilgilere göre, AKP içinde ekonominin gidişatına ilişkin farklı görüşler iki grupta birleşirken bir grup mevcut tabloya ilişkin iyimserliğini koruyor, diğer grup ise borçlanmadan başka seçenek kalmadığını ve ekonomik durumun seçime kadar toparlanamayacağını düşünüyor.

İyimser değerlendirmede bulunanlar faizlerin planlandığı ölçüde olmasa da düşüş sürecine girdiğini ve rezervlerin toparlandığını belirtiyor. Bu gruba göre ABD-İran savaşının etkileri de ÖTV'den vazgeçilerek halka yansıtılmadı. Ancak aynı kesim ekonomide önlerinde daha uzun bir yol bulunduğunun da farkında. Bu değerlendirmelerde özellikle Mehmet Şimşek'in uzun süredir üzerinde durduğu SPK kararlarına dikkat çekiliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ağustos 2026 tarihli bülteniyle yatırım fonları ve borsa dışı pay satışlarına ilişkin kapsamlı kurallar içeren yeni fon rehberi yayımlandı. Düzenlemeyle başta serbest fonlar olmak üzere sermaye piyasasına yönelik yeni yükümlülükler ve sınırlandırmalar getirildi.

Gelinen aşama, uzun süredir istediği düzenlemeleri hayata geçiremeyen Mehmet Şimşek'in talebini gerçekleştirmesi şeklinde değerlendiriliyor. Ancak söz konusu adımın siyasi güç ve ilişkiler üzerinden haksız kazanç sağlandığı öne sürülen yapıyı ne ölçüde değiştireceği belirsizliğini koruyor.

MUHAFAZAKAR SERMAYEYE OPERASYONLARIN NEDENİ BELLİ OLDU

Borsa spekülasyonları ve haksız kazanç konusunda uluslararası ekonomi dünyasından ve AB ülkelerinden ciddi uyarılar geldiği, muhafazakar sermayede rahatsızlık yaratma pahasına operasyonlara gidildiği aktarılıyor.

İktidar kaynakları, yerli fon yöneticilerinin dahi SPK'ya şikayette bulunmasına neden olan "hileli-koordineli işlemler" sorununun ortadan kaldırılması açısından bu kararların önem taşıdığını savunuyor.

Muhalefet ise uzun süredir, piyasa teamüllerine aykırı olağanüstü fon hareketlerinin arkasında siyasi nüfuzunu ve içeriden elde edilen bilgileri kullanarak işlem yapan iktidara yakın muhafazakar sermaye gruplarının bulunduğunu iddia ediyordu. Bu grupların borsa tahtalarını adeta kendi mülkleri gibi yönettiği de muhalefetin öne sürdüğü iddialar arasında yer alıyordu.

BİR GRUP PROBLEMLERİN OLASI SEÇİM TAKVİMİNE KADAR ÇÖZÜLEMEYECEĞİNDEN ENDİŞELİ

Ekonomiye taşradan bakan AKP'li siyasetçilerin ise SPK, bankalar ve büyük sermayenin ötesinde dikkat çektiği başka sorunlar bulunuyor. Özellikle deprem bölgesinden milletvekilleri bu konulara dikkat çekiyor.

Deprem bölgelerinde henüz teslim edilmeyen konut ve işyerlerinin yanı sıra teslim edilen yapılara ilişkin sorunlar da gündemde. Bu problemlerin çözümü için zamana ve kaynağa ihtiyaç duyulurken, bakanlıklar arasında yaşanan çatışmaların nedenlerinden birinin de bu sorunlar olduğu ifade ediliyor. AKP'li siyasetçiler, söz konusu problemlerin olası seçim takvimine kadar çözülemeyeceğinden yakınıyor.

Bunun yanında vatandaşın ve seçmenin doğrudan karşı karşıya kaldığı hayat pahalılığı, alım gücündeki gerileme ve kalıcı hale gelen enflasyon da gündemdeki yerini koruyor.

Genel işsizlik oranlarının yanı sıra özellikle üniversite mezunu gençler ve kadınların işgücüne katılımındaki hızlı düşüş de çözüm bekleyen sorunlar arasında gösteriliyor. Eğitimli ve yetişmiş insan kaynağının yurt dışına gitmesi de bu başlıklarla birlikte değerlendiriliyor.

Esnaf, emekli ve dar gelirlinin ardından çiftçi ve üreticinin yaşadığı sorunların da ağırlaştığı belirtiliyor. Yüksek girdi maliyetleri, plansız üretim ve lojistik problemleri nedeniyle gıda enflasyonunun kronik bir sorun olarak devam ettiği ifade ediliyor.

Ekonomiye ilişkin tüm bu başlıklar, muhafazakar sermayeye yönelik operasyonlarla birlikte iktidar mensuplarının gündeminde önemli bir yer tutuyor.