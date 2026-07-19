Rojin Kabaiş’in kıyafetlerinde DNA incelemesi yapılmadığı ortaya çıktı

Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Dosya avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabaiş'e ait kıyafetler üzerinde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığını belirterek, bu yönde resmi talepte bulunduklarını açıkladı.

ADLİ EMANETTEKİ KIYAFETLER İÇİN RESMİ BAŞVURU

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre dosya avukatı Karabulut, meslektaşlarının talebi üzerine Adli Tıp Kurumu'nun söz konusu incelemeyi gerçekleştirmediğini tespit ettiklerini söyledi. Rojin Kabaiş'in kıyıya vuran bedeninin üzerindeki kıyafetlerde DNA incelemesi yapılmamasının kabul edilemez olduğunu belirten Karabulut, adli emanette bulunan kıyafetler üzerinde DNA incelemesi yapılması için resmi başvuruda bulunduklarını kaydetti.

DELİLLERİN KARARMASI VURGUSU

Avukat Karabulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, soruşturmanın ilk aşamasında zamanında araştırılmayan birçok hususun ilerleyen süreçte delillerin kararmasına neden olduğunu ifade etti. Soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için eksik olduğunu belirttiği adli incelemelerin gecikmeden tamamlanması gerektiğini ifade eden Karabulut'un DNA incelemesi talebiyle ilgili yetkili kurumlardan gelecek değerlendirme bekleniyor.

27 EYLÜL'DEN GÖL KENARINA UZANAN SÜREÇ

Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisiydi. 27 Eylül 2024'te, Van'da kaldığı yurttan markete gideceğini söyleyerek çıktı. Cansız bedeni 18 gün sonra Van Molla Kasım köyünde göl kenarında bulundu. Otopsi raporuna göre Kabaiş, suda boğularak hayatını kaybetmişti.

AİLENİN İDDİALARI ÜZERİNE YENİDEN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Genç kızın otopsi sonucunun suda boğulma olarak açıklanmasının ardından adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin cinayet söylemleri üzerine, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yeniden başlatıldı.