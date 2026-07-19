ODTÜ pankartları yine olay oldu! Bu sene Erdoğan değil Kılıçdaroğlu’nu yazdılar
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, gelenek hâline gelen pankartlı mezuniyet törenini bu yıl da gerçekleştirdi. Devrim Stadyumu'nda düzenlenen törene "mutlak butlan" ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili pankartlar damga vurdu.
Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesinin mezuniyet töreni, her yıl olduğu gibi bu yıl da gündeme uygun pankartlarla gerçekleştirildi. Önceki yıllarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yapılan pankartların konusu; bu yıl mahkemenin CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
"Biliyorsunuz kayyumun özel bir durumu var"
Üniversiteli gençlerin Devrim Stadyumu'nda taşıdığı pankartlarda; komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına yol açan "Ölü Deniz" gösterisinde kullandığı "Onun özel bir durumu var," esprisine bolca gönderme yapıldığı görüldü.
"Benim babam okulu ihaleye açmadı. Kayyum kadar iyi bir baba değil"
"Kalksana koltuktan pankartı kapatıyorsun" yazılı pankartın üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltukta oturduğu bir görsel yer aldı.
"Butl-an, butl-en, butl-in"
"Kemal'in özel bir durumu var... Mutlak iktidarsızlık"
"Diplomamızı da çalamazlar ya..."
Öğrenciler tarafından taşınan pankartlarda 23 Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine de gönderme yapıldığı görüldü.
"Diplomamız tamam geleceğimiz butlan"