Halk TV Türkiye ODTÜ pankartları yine olay oldu! Bu sene Erdoğan değil Kılıçdaroğlu’nu yazdılar

ODTÜ pankartları yine olay oldu! Bu sene Erdoğan değil Kılıçdaroğlu’nu yazdılar Orta Doğu Teknik Üniversitesi, gelenek hâline gelen pankartlı mezuniyet törenini bu yıl da gerçekleştirdi. Devrim Stadyumu'nda düzenlenen törene "mutlak butlan" ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili pankartlar damga vurdu.

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