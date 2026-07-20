Son Dakika | İzmit Belediyesi'ne operasyon! Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltında

Türkiye yine bir sabaha operasyon ile uyandı. Kocaeli İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belediye binası çevresinde durduğu öğrenilirken çalışanlar ve yöneticiler içeri alınmadı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in gözaltına alındığı öğrenildi. Hürriyet'in evinde arama yapılıyor. Belediye Başkanı Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet de gözaltında.

BAŞKAN HÜRRİYET'TEN İLK AÇIKLAMA

Başkan Hürriyet, polis ekiplerinde gözaltına alınırken emniyet aracına bindirilirken, “Ekşi yemedim ki karnım ağrısın” dedi.

Kart basmak için binaya yaklaşan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli de kapıların kapalı olduğunu gördü. Çalışanlar, belediye binası önünde beklemeye başladı.

Gelişmeler üzerine İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Kardeş ve Cem Güler ile Temizlik İşleri Müdürü olay yerine geldi. Ancak belediye yöneticilerinin de binaya girişine izin verilmedi.

Polisin bölgedeki güvenlik önlemleri sürerken, belediye personeli ile çevrede toplananların bekleyişi devam ediyor. Operasyonun kapsamına ilişkin emniyet birimleri ve yetkili makamlardan henüz resmî açıklama yapılmadı.

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