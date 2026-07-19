Yeni Parti 'duyurusuna' Özgür Özel'den açıklama

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkilendirilen bir açıklama sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Yeni kurulan bir sosyal medya hesabından "Yeni Parti Kuruluş Çalışma Grubu" imzasıyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin geleceğine dair ortak bir sorumluluk bilinci ve yeni bir siyaset anlayışı hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, Yeni Parti’nin kuruluş süreci resmen başlatılmıştır"

"Türkiye için yeni bir başlangıç" başlığıyla paylaşılan yazıda, kurulacağı iddia edilen partinin resmi kuruluş işlemleri hakkında bilgi verildi. Açıklamada, resmi kuruluş için ilgili kurumlara başvuruların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

"GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL‘LE HİÇBİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Sosyal medyadaki paylaşımların ardından Özgür Özel İletişim hesabından bir bilgilendirme metni yayımlandı. Yapılan açıklamada, "Yeni Parti" adıyla açılan hesabın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir bağının olmadığı belirtildi.

Özgür Özel İletişim hesabından yapılan açıklama şu şekildedir:

"BİLGİLENDİRME

“Yeni Parti” adıyla açılan sosyal medya hesabının Genel Başkanımız Özgür Özel‘le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla…"