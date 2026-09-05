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Halk TV Türkiye Rize'de feci kaza: 100 metrelik uçurumdan devrilen araçta 2 kardeş yaşamını yitirdi

Rize'de feci kaza: 100 metrelik uçurumdan devrilen araçta 2 kardeş yaşamını yitirdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 100 metre yükseklikten devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Rize'de feci kaza: 100 metrelik uçurumdan devrilen araçta 2 kardeş yaşamını yitirdi

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yavuzlar köyünde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. S.S. yönetimindeki 06 BPH 403 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

DEVRİLEN OTOMOBİLDE 2 CAN KAYBI

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan sürücü S.S. ile kardeşi S.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Ö.S. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın oluş şekli ve kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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