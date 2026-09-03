Kayseri'de korkunç görüntüler: Kaza sonrası iki araç da yandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Kazanın ardından her iki araçta da yangın çıktı.

Kaza, Hacılar-Erciyes yolunda meydana geldi. Plakaları henüz öğrenilemeyen, motosiklet ile otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardaki yangın kısa sürede söndürüldü. (AA)