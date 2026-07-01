Rıdvan Dilmen İBB tutuklusunun ortağı çıktı! Murat Ongun çifte standardı gündeme getirdi

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 59'uncu gününde devam etti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görülen davada, tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun savunmasını gerçekleştirdi.

"KİMSE ALPER AYDIN'A YAPTIĞINI RIDVAN DİLMEN'E YAPMAMIŞ"

Reklam ihaleleri ve sahte fatura iddialarına ilişkin suçlamaları reddeden Ongun, savunmasının temelini yargı sürecindeki eşitlik ilkesinin ihlali üzerine kurdu. Geçtiğimiz hafta tahliye edilen reklamcı Alper Aydın'ın savcılığa sunduğu dilekçeyi hatırlatan Ongun, Aydın'ın söz konusu dilekçede "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok yakınlığıyla bilinen Rıdvan Dilmen ile ortaklığımızı gizledim" ifadelerini kullandığını aktardı.

Aydın'ın, Rıdvan Dilmen ile ortaklığını 2024 sonuna kadar sakladığını itiraf ettiğini belirten Ongun, "Alper'i tutukladılar, attılar cezaevine. Kimse Alper Aydın'a yaptığını Rıdvan Dilmen'e yapmamış" Dilmen'in ifadeye dahi çağrılmadığına dikkat çekti.

"ALPER AYDIN TUTUKLANIYOR AMA RIDVAN DİLMEN'E HİÇBİR ŞEY OLMUYOR"

Savunmasında vergi inceleme raporlarına da değinen Ongun, belgelerde Alper Aydın'ın şirketinden Rıdvan Dilmen ve yakınlarına para transferleri bulunduğunu belirtti. Ortadaki mali kayıtlara rağmen yargı sürecinin şahıslara göre farklı işlediğini belirten Ongun mahkeme heyetine, "Alper Aydın tutuklanıyor ama Rıdvan Dilmen'e hiçbir şey olmuyor. Bu dosya siyasi değilse Hayri Baraçlılar, İlbaklar, Rıdvan Dilmenler neden hep dışarıda?" sorusunu yöneltti.

"NE BİR BELGE VAR NE DE SOMUT DELİL"

Ongun, dava dosyasında yer alan ve Reklam İstanbul firmasının gerçek sahibinin kendisi olduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi. Bu yöndeki suçlamaların yalnızca gizli tanık ve itirafçı beyanlarına dayandığını vurgulayan Ongun, "Ne bir belge var, ne para transferi, ne banka havalesi, ne yazışma. Hiçbir somut delil yok. Sadece aynı tonda tekrar edilen ifadeler var" dedi.

Mahkemede bu beyan sistematiğinin sorunlu olduğunu göstermek için örnekler sıralayan Ongun, sadece benzer beyanlar üzerinden hüküm kurulamayacağının altını çizerek, "Bu subjektif değerlendirmelerle insanların hayatı karartılamaz" ifadelerini kullandı.

"AK'LARIN ÜSTÜNLÜĞÜ MÜ GELDİ?"

Yargılama süreci boyunca Anayasa'nın eşitlik ilkesini düzenleyen 10'uncu maddesinin ihlal edildiğini belirten Ongun, "2011'de normal olan 2021'de suç oldu. Biz yapınca suç, onlar yapınca değil" değerlendirmesini yaptı.

Yasalar önünde kişilere göre farklı muamele yapıldığını ifade eden Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkeye beyazların üstünlüğü gitti de ‘ak'ların üstünlüğü mü geldi? Biz neden yasalar önünde eşit değiliz? Ali'ye suç olan Ayşe'ye neden suç değil? Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve bunun cevabını istiyorum."