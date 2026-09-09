"Rıdvan Abi" cezaevinden poz verdi

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Sosyal medyada “Rıdvan Abi” olarak tanınan ve yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla tutuklanan Rıdvan Çelik’in cezaevinden görüntüsü ortaya çıktı.

Yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Rıdvan Çelik’in cezaevinden çekildiği belirtilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Çelik’in elinde tespih tuttuğu ve kameraya poz verdiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmak amacıyla video içerikleri hazırlayarak sosyal medyada paylaşan şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için 20 Ağustos’ta operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medyada “Rıdvan Abi” olarak bilinen Rıdvan Çelik’in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

24 AĞUSTOS’TA TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 24 Ağustos’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.