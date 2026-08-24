Son Dakika | Sosyal medya fenomeni Rıdvan Çelik tutuklandı
Son dakika haberi... "Rıdvan Abi" olarak tanınan sosyal medya fenomeni Rıdvan Çelik hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilmişti. Çelik'in tutuklandığı bildirildi.
“Rıdvan Abi” olarak tanınan sosyal medya fenomeni Rıdvan Çelik hakkında soruşturma başlatıldı. Çelik’in kumarhane reklamında yer aldığı görüntüler soruşturma kapsamında incelemeye alındı ve ardından tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte, reklam videosunda yer alan kadınlar hakkında da işlem başlatıldığı belirtildi.
DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, dijital materyallerde çok sayıda suç unsuruna rastlandığının belirtildiği aktarıldı. Çelik’in kumarhane reklamındaki görüntülerinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.
DAHA ÖNCE DE İLLEGAL BAHİSLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Sosyal medya fenomeni Rıdvan Çelik, daha önce de illegal bahis iddialarıyla gündeme gelmişti. Yeni soruşturmanın ise Çelik’in kumarhane reklamındaki görüntüleri ve bu içerikte yer alan kişiler üzerinden yürütüldüğü belirtildi.
TUTUKLANDI
Emrullah Erdinç'in haberine göre, Çelik “Yasa dışı kumar sitesi reklamı” gerekçesiyle tutuklandı.