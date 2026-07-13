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Restoranda öldürüp motosikletle kaçtılar: Bodrum'da kanlı suikast

Muğla Bodrum'da 28 yaşındaki Muammer Bilik, yemek yediği bir restoranın tuvaletinde arkadan gelen saldırgan tarafından öldürüldü. Saldırgan olay yerinden motosikletle kaçtı.

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Restoranda öldürüp motosikletle kaçtılar: Bodrum'da kanlı suikast

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda tuvalete gittiği sırada arkadan silahlı saldırıya uğrayan Muhammer Bilik (28) hayatını kaybetti. Saldırgan motosikletle kaçarken, polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

RESTORANIN İÇİNDE VURULDU

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez sahili mevkisindeki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen Muhammer Bilik (28), tuvalete gittiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin arkadan düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

TUVALETTE ARKADAN SALDIRI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Saldırganın, olayın ardından ara sokağa kaçarak motosikletle bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Bilik'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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SALDIRGAN MOTOSİKLETLE KAÇTI

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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