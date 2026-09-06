Restoranda başlayan kavga can aldı: 2 ölü ve yaralılar var!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir restoranda iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Olayın ardından polis ekipleri restoran ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

RESTORANDA BAŞLAYAN TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi 49. Sokak'ta faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar birbirlerine ateş açtı. Silahların kullanıldığı kavga sırasında restoranda bulunan kişilerden bazıları yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kavgada yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

POLİS RESTORAN VE ÇEVRESİNDE İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından polis ekipleri restoran ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin bölgede başlattığı inceleme devam ederken, silahlı kavganın çıkış nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. (AA)