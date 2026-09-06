Oyun salonuna peş peşe ateş açtılar: 3 kişiyi yaraladılar, araçlar da kurşunlandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde otomobille gelen 2 kişinin video oyun salonuna tabancalarla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Saldırıda çevrede bulunan 2 otomobil ve 1 kamyonet de kurşunların hedefi oldu.

İKİ ŞÜPHELİ OTOMOBİLLE GELİP ATEŞ AÇTI

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 470'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille sokağa gelen kimliği belirsiz 2 kişi, video oyun salonuna tabancalarla ateş açtı.

Saldırı sırasında oyun salonunda bulunan 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Oyun salonunun bitişiğindeki büfenin camının kırılması sonucu ise 1 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İKİ OTOMOBİL VE BİR KAMYONET DE KURŞUNLANDI

Silahlı saldırıda yalnızca video oyun salonu değil, çevrede bulunan araçlar da zarar gördü. 2 otomobil ile 1 kamyonete kurşun isabet etti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca kovanı bulundu.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Saldırının ardından kaçan kimliği belirsiz 2 kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)