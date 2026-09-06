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Halk TV Türkiye Oyun salonuna peş peşe ateş açtılar: 3 kişiyi yaraladılar, araçlar da kurşunlandı

Oyun salonuna peş peşe ateş açtılar: 3 kişiyi yaraladılar, araçlar da kurşunlandı

Diyarbakır'da bir video oyun salonuna otomobille gelen 2 kişi tabancalarla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, 2 otomobil ve 1 kamyonet de kurşunların hedefi oldu.

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Oyun salonuna peş peşe ateş açtılar: 3 kişiyi yaraladılar, araçlar da kurşunlandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde otomobille gelen 2 kişinin video oyun salonuna tabancalarla ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Saldırıda çevrede bulunan 2 otomobil ve 1 kamyonet de kurşunların hedefi oldu.

İKİ ŞÜPHELİ OTOMOBİLLE GELİP ATEŞ AÇTI

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 470'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille sokağa gelen kimliği belirsiz 2 kişi, video oyun salonuna tabancalarla ateş açtı.

Saldırı sırasında oyun salonunda bulunan 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Oyun salonunun bitişiğindeki büfenin camının kırılması sonucu ise 1 kişi yaralandı.

Oyun salonuna peş peşe ateş açtılar: 3 kişiyi yaraladılar, araçlar da kurşunlandı - Resim : 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Oyun salonuna peş peşe ateş açtılar: 3 kişiyi yaraladılar, araçlar da kurşunlandı - Resim : 2

İKİ OTOMOBİL VE BİR KAMYONET DE KURŞUNLANDI

Silahlı saldırıda yalnızca video oyun salonu değil, çevrede bulunan araçlar da zarar gördü. 2 otomobil ile 1 kamyonete kurşun isabet etti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca kovanı bulundu.

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POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Saldırının ardından kaçan kimliği belirsiz 2 kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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