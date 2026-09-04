Çiğli Belediyesi'ne ait tesise 5 kurşun! Başkanın aracına da saldırı düzenlenmişti

İzmir’in Çiğli ilçesinde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın makam aracına düzenlenen silahlı saldırının ardından bu kez belediyeye ait bir tesis hedef alındı.

Ataşehir’deki Akvaryum Tesisleri’ne gece saatlerinde motosikletle gelen iki kişi, kapılara ve binalara ateş açtı. Şüpheliler daha sonra aynı motosikletle bölgeden kaçtı.

BEŞİ KURŞUN İZİ

İhbar üzerine tesiste inceleme yapan polis ekipleri, bina ve kapılarda beş kurşun izi belirledi. Saldırı anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Peş peşe yaşanan saldırıların ardından ilçedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Hassas noktalarda çok sayıda resmî ve sivil polis görevlendirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Çiğli Belediyesi, saldırıya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

" Her türlü tehdit, iftira ve organize şiddet girişimlerine boyun eğmeyecek; halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." diyen belediyenin açıklaması şöyle:

"Belediyemize ait Akvaryum Cafe'ye dün gece saat 02.47'de motosikletli, kimliği henüz belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırı, güvenlik kameraları tarafından tespit edilmiş; emniyet güçleri hızlı bir şekilde olayı soruşturmaya başlamıştır.

Belediye Başkanımızın makam aracına yönelik saldırının ardından yaşanan bu olayla beraber üzüntü ve hassasiyetimiz bir kat daha artmakla birlikte; suçluların yakalanması, saldırıların kaynağı ve arkasındaki bağlantıların gün yüzüne çıkması için yürütülen adli süreci yakından takip ettiğimiz bilinmelidir.

Belediyemizin ve dolayısıyla halkın iradesinin hedef alındığı bu saldırıları kınıyoruz. Her türlü tehdit, iftira ve organize şiddet girişimlerine boyun eğmeyecek; halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."