Resmen yasaklandı: Yıllardır ambalajlarda yer alıyordu, raflarda tek bir tane bile kalmayacak

Marketlerde satılan gıda ürünlerine ilişkin tüketicileri doğrudan ilgilendiren yepyeni bir dönem başlıyor. Milyonlarca vatandaşın alışveriş torbalarına giren ve raflarda sıkça karşılaşılan popüler gıda ürünlerinde geleneksel üretim yöntemlerini çağrıştıran bazı ifadelerin kullanımı tamamen yasaklanıyor.

RESMEN TARİH VERİLDİ: ARALIK AYINDA BİTİYOR

Gıda sektöründeki işletmelerin söz konusu radikal değişikliklere uyum sağlaması için verilen süre ise 31 Aralık 2026 tarihinde resmen dolacak.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1 Ekim 2026 tarihinde yapılan resmi duyuruda, Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği kapsamındaki kurallar hatırlatıldı. Düzenlemeyle birlikte yoğurt, ayran ve benzeri ticari ürünlerin etiketlerinden geleneksel algı oluşturan tanımlamalar çıkarılacak.

AMBALAJLARDA BİR DEVİR BİTİYOR

Yeni uygulama kapsamında ürün ambalajlarında “ekşi maya” ve “kara maya” ifadelerine artık kesinlikle yer verilemeyecek. Tüketicilerin ambalajlarda göremeyeceği yasaklı ifadeler ise şunlar oldu:

“Ekşi maya yoğurt”

“Kara maya yoğurt”

“Ekşi maya ayran”

“Kara maya ayran”

“Ekşi mayadan üretilmiştir”

“Kara maya kullanılmıştır”

KURALLARA UYMAYAN FİRMALARIN ÜRÜNLERİ PİYASADAN TOPLANACAK

Yeni düzenleme sadece ürün adlarını değil, ambalaj üzerindeki üretim şekli ve malzeme açıklamalarını da kapsıyor. İşletmelere mevzuata uyum sağlamaları için tanınan geçiş süresi 31 Aralık 2026'da tamamlanacak. Bu tarihten sonra kurallara aykırı ifadeler içeren ambalajların piyasada bulundurulmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Ürünlerin raf ömrünün devam ediyor olması dahi bu durumu değiştirmeyecek yeni kurala uymayan etiketli ürünler rafta kalamayacak. Böylece 2027 yılı itibarıyla marketlerdeki fermente süt ürünlerinde bu ifadeler tamamen maziye karışacak.