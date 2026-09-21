Referandumsuz anayasa için AKP'yi büyük heyecanlandıran gelişme!

İmralı Süreci'nin 467 oy ile Meclis'ten geçmesinin ardından Cumhur İttifakı kanadında “referandumsuz anayasa” hesaplarının yapıldığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Saray'dan gelen “Vakit yeni anayasa vaktidir” açıklamalarının ardından gözler Meclis'teki vekil dağılımına çevrildi.

CUMHUR İTTİFAKI VE DEM'İN 382 VEKİLİ VAR

Konuyu gündeme taşıyanlardan biri Nefes yazarı Deniz Zeyrek oldu. Zeyrek, Cumhur İttifakı ve DEM Parti'nin toplam vekil sayısının 382 olduğunu, referandumsuz anayasa değişikliği için gereken 400 sayısından 18 eksik bulunduğunu kaydetti.

AKP'DEN VEKİL TRANSFERİ HAMLELERİ

Zeyrek'in iddiasına göre önümüzdeki günlerde biri YENİ Parti'den, ikisi İYİ Parti'den olmak üzere 3 vekil daha AKP saflarına katılabilir.

AKP'Yİ “BÜYÜK HEYECANLANDIRAN” GELİŞME

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, son olarak Cumhur İttifakı ile bir araya gelebileceklerini açıklamıştı. İfade edilenlere göre Arıkan'ın bu sözleri AKP cephesinde büyük bir heyecan yarattı.

"Cumhur İttifakı ve DEM Parti’nin 382 milletvekili var. Aradaki 8 milletvekili de transferlerle elde edilebilir. Gelecek günlerde İYİ Parti’den iki ve YENİ Parti’den bir milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi söz konusu olabilir.

Bu arada Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın iktidar safına geçme konusunda açık sinyal vermesi de iktidarda büyük heyecan yaratmış vaziyette. DEM Parti’den sonra Yeni Yol grubu iktidar safına geçerse iş tamamen garanti haline gelir. Unutmayayım: Bir de butlancı CHP’liler var."

MECLİS DAĞILIMINDA SON DURUM

Güncel TBMM sandalye dağılımına göre:

AKP: 280

MHP: 46

Cumhur İttifakı (AKP + MHP): 326 vekil

DEM Parti: 56 vekil

Meclis toplamı: 592 vekil

Buna göre Cumhur İttifakı ile DEM Parti'nin toplam vekil sayısı 382'ye ulaşıyor.

Anayasa değişikliği açısından 400 milletvekili, referanduma gidilmeden değişiklik yapılabilmesi için gereken sayı olarak ifade ediliyor. Cumhur İttifakı ve DEM Parti'nin mevcut toplamı ise bu sayının 18 altında kalıyor.

“Mutlak butlan CHP'si” olarak nitelendirilen CHP'nin 44 vekilinin de bu hesaba eklenmesi durumunda toplam sayı 426'ya ulaşıyor. Bu durumda 400 milletvekili eşiği aşılmış oluyor.