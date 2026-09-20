'Erdoğan son kez aday olacak' diyen danışman, yeni anayasa için 'Artık kaçınılmaz' dedi!



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki seçimde son kez aday olacağını söylemişti.

Uçum, seçim tarihi için de 16 Nisan 2028'i işaret ederek, "Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılması öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sn Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Uçum, bugün kaleme aldığı yazısında ise yeni anayasa tartışmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"YENİ ANAYASA ARTIK KAÇINILMAZ"

Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile İmralı sürecini Türkiye'nin attığı önemli adımlar arasında göstererek yeni anayasa konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen aşamada ise yeni anayasa Türkiye Cumhuriyeti için artık kaçınılmazdır."

Yeni anayasanın Türkiye Yüzyılı vizyonunun en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirten Uçum, Cumhur İttifakı'nın bu hedefi gerçekleştireceğini savundu.

Uçum ayrıca yeni anayasanın TBMM'nin 28. döneminde yapılmasının ihtimal dahilinde olduğunu ancak 29. dönemde yapılmasının "daha gerçekçi bir hedefe" dönüştüğünü ifade etti. Nihai kararın ise siyasi liderlik ve Meclis'e ait olduğunu belirtti.

1982 ANAYASASI'NA "YAMALI BOHÇA" BENZETMESİ

Mehmet Uçum, yazısında mevcut Anayasa'yı da eleştirdi. 1982 Anayasası'nın tüm değişikliklere rağmen "sivil, demokratik, özgürlükçü ve kapsayıcı" bir anayasa olmaktan uzak olduğunu öne sürdü.

Anayasa'nın yürürlükteki 154 maddesinin 103'ünün 58'inde hiç değişiklik yapılmadığını, 45'inde ise tali değişiklikler gerçekleştirildiğini belirten Uçum, mevcut metnin önemli bölümünün hâlâ 1982 döneminin özelliklerini taşıdığını savundu.

Uçum, "ilk dört madde hariç 1982 Anayasası'nın neredeyse bütün maddeleri tamamen değişti, yeni anayasa hedefi gereksizdir" görüşünü ise "boş ezber ve hatta kasıtlı bir çarpıtma" olarak nitelendirdi.

Yazısında yeni anayasanın yalnızca bir ihtiyaç değil, "aynı zamanda bir zorunluluk" olduğunu belirtti.

UÇUM'UN YENİ ANAYASA İÇİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ

Uçum, hazırlanacak yeni anayasanın bazı temel unsurlarının korunacağını da vurguladı.

Buna göre Türk milleti, Türk vatandaşlığı, resmi dil ve zorunlu eğitim dili olarak Türkçe, cumhuriyet, üniter yapı, laiklik ve demokratik hukuk devleti Uçum'un "kırmızı çizgiler" olarak sıraladığı başlıklar arasında yer aldı.

YÜZDE 50+1 ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de korunması gerektiğini savunan Uçum, "etkili iki oy hakkı" ve yüzde 50+1 kuralının halka rağmen değiştirilemeyeceğini ifade etti.

"YENİ ANAYASA İLE BİRLİKTE SEÇİM KANUNLARI DA YENİLENMELİ"

Uçum, yeni anayasanın yanı sıra TBMM İçtüzüğü, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarının da yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Yazısının son bölümünde yeni anayasanın Türkiye'nin "büyük yürüyüşünün itici gücü" olacağını savunan Uçum, TBMM'nin en geç 29. dönemde yeni anayasayı yapacağı ve ardından gerçekleştirilecek halk oylamasında yeni anayasanın "çok yüksek bir oy oranıyla" kabul edileceğini öne sürdü. (AA)