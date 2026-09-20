Altılı masadaki partiden Cumhur İttifakı'na sürpriz göz kırpma: Açık kapı bıraktı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, katıldığı televizyon programında partisinin siyasi hedefleri, iktidar stratejisi ve gelecekteki ittifak ihtimallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasetin yalnızca mevcut tabloyu değerlendirmekten ibaret olmadığını belirten Arıkan, Saadet Partisi’nin temel hedefinin muhalefette kalmak olmadığını söyledi. Arıkan, siyasi gelişmelerin yönünü değiştirmek ve iktidar olmak istediklerini ifade etti.

“SABAH AKŞAM YANLIŞLARI KONUŞMAK SİYASET DEĞİL”

Muhalefette kalmayı konforlu bir alan olarak görmediklerini belirten Arıkan, iktidar hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Siyaset durum değerlendirmesi yapma işi değildir, siyaset gidişata yön verme işidir. Toplu iğne ucu kadar ihtimal varsa iktidar olmak isteriz biz. Niye muhalefette kalayım da konforlu alanda siyaset yapayım, sabah akşam iktidarın yanlışlarını konuşayım, bu bir siyaset değil."

CUMHUR İTTİFAKI SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Program sunucusunun “Bu Cumhur İttifakı da dahil mi?” sorusu üzerine Arıkan, ittifaklar konusunda kesin sınırlar koymadıklarını belirtti.

Arıkan, "50+1'de ben tek başıma iktidar olamam Saadet Partisi olarak. Bunun farkında olduğum için elbette birçok siyasi partiyle iş birliği yapmak zorunda olduğumuzu bizler biliyoruz. Ben Cumhur İttifakı'na 'Hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelinmez' diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim." dedi.