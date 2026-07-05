Rabia Naz dosyasına 10 klasör yeni delil girdi

Adalet Bakanlığı, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin yıllardır tartışma konusu olan dosyayı yeniden inceliyor. Bakanlık bünyesindeki inceleme devam ederken, baba Şaban Vatan dosyaya 10 yeni klasör delil eklendiğini duyurdu. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Şaban Vatan, dosyanın işlemden kaldırıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in dosyayı Ceza İşleri Daire Başkanlığı'na havale ettiğini belirten Vatan, süreci şu sözlerle anlattı:

"Dosya askıya alınmadı. Adalet Bakanımız Akın Gürlek dosyayı Ceza İşleri Daire Başkanlığı'na havale etti. Dosyanın yeniden açılması açısından Ceza İşleri Daire Başkanlığı'nın devreye girmesi çok önemliydi. Bakanlıkla irtibat halindeyiz. Dosyamıza 10 yeni klasör eklendi. Bu klasörlerde Rabia Naz'a çarpan aracın nerede tamir edildiği, daha sonra kime satıldığı, aracın adres bilgileri, araç sahibi ve suç ortaklarına ilişkin deliller bulunuyor."

OKUL ÇANTASI 5 SAAT SONRA MI BIRAKILDI?

Dosyaya giren yeni iddiaların merkezinde, kamuoyunun yakından bildiği okul çantası detayı yer alıyor. Baba Şaban Vatan, savcılıktan teslim aldığı dijital kayıtları incelediğinde kızına ait okul çantasının olay anında değil, olaydan yaklaşık beş saat sonra binanın teras katına bırakıldığını tespit ettiğini öne sürdü. Vatan ailesi, bu hamlenin olayı başından beri "yüksekten düşme" olarak göstermek amacıyla kurgulandığını iddia ediyor.

AYM İHLAL BULDU DOSYA AİHM'E TAŞINDI

Dosyanın geçmişinde Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği kritik bir ihlal kararı bulunuyor. AYM, geçen yıl Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı 'gereken özen ve ciddiyetten uzak' buldu. Yüksek Mahkeme, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmederek aileye manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Şaban Vatan, AYM kararının soruşturmadaki eksiklikleri ve toplanmayan delilleri açıkça ortaya koyduğunu savundu. Baba Vatan, bu karara rağmen dosyanın zamanaşımı gerekçesiyle yeniden açılmamasına itiraz etti. İç hukuk yollarının tükenmesinin ardından Vatan ailesi, dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı.

DÖNEMİN YETKİLİLERİNE "DELİL KARARTMA" SUÇLAMASI

Rabia Naz dosyasında uzun süredir tartışılan 'delil karartma' iddiaları, yeni eklenen klasörlerle birlikte güncelliğini koruyor. Vatan ailesi, dönemin savcı ve emniyet görevlileri hakkında daha önce suç duyurusunda bulunmuştu. Aile, soruşturmadaki tüm eksikliklerin ortaya çıkarılmasını ve elde edilen bütün delillerin baştan sona yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.