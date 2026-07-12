Prof. Ayşe Buğra’ya uluslararası ödül

Boğaziçi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi emeritus Profesör Ayşe Buğra, Birleşik Krallık Sosyal Politika Birliği (Social Policy Association - SPA) tarafından Üstün Başarı Ödülü’ne (Outstanding Achievement Award) layık görüldü.

ÖDÜL TÖRENİ LİVERPOOL'DA GERÇEKLEŞTİ

Ödül, Ayşe Buğra'ya birliğin İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen yıllık kongresinde takdim edildi. 1972 yılında kurulan ve dünyanın dört bir yanından akademisyenleri bir araya getiren Sosyal Politika Birliği, alanın en köklü ve önde gelen bilimsel kuruluşları arasında yer alıyor.

SOSYAL POLİTİKA ALANININ EN PRESTİJLİ NİŞANLARINDAN BİRİ

Sosyal politika alanının en prestijli bilimsel ödüllerinin başında gelen bu nişan; sektöre uzun dönemli katkılar sunan, akademik üretimiyle kalıcı etkiler bırakan öncü isimlere veriliyor.

ÖNCEKİ YILLARDA ÖDÜLÜ ALAN İSİMLER

Ödülün önceki yıllardaki sahipleri arasında Ruth Lister, Peter Townsend ve Jonathan Bradshaw gibi isimler bulunuyor.