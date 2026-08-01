Polislere silah sınırlaması kapıda: Okul saldırılarından sonra gündeme geldi

Kahramanmaraş'taki kanlı okul saldırısı yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin, 1. Sınıf Emniyet Müdürü babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silahla saldırıyı gerçekleştirdiğinin ortaya çıkması, polislerin silah edinmesine sınırlama getirilmesini Meclis gündemine getirdi.

POLİSLERE SİLAH SINIRLAMASI KAPIDA

Uğur Mersinli'nin 7'si tabanca, 2'si av tüfeği olmak üzere toplam 9 ateşli silahının bulunduğu, oğlu İsa Aras Mersinli'nin ise okul saldırısında babasına ait 5 silahı kullandığı ortaya çıktı.

Tarık Işık'ın Nefes'te yer alan kulis haberine göre Türkiye genelinde bireysel silahlanmanın arttığı konusunda iktidar ve muhalefet temsilcilerinin ortaklaştığı belirtilirken, konu TBMM'de kurulan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonunun gündemine de taşındı.

Komisyondaki değerlendirmelerde, polislerin sınırsız sayıda silah edinebilmesinin alım-satım yoluyla piyasada çok sayıda silahın dolaşıma girmesine neden olduğu görüşü dile getirildi.

Bu kapsamda, polislerin edinebileceği silah sayısının 3 silahla sınırlandırılmasına yönelik bir düzenleme üzerinde duruldu.

OKUL SALDIRILARINDAN SONRA GÜNDEME GELDİ

Polislere silah edinme sınırlaması getirilmesi, 1 Ekim'den sonra Meclis gündemine gelmesi beklenen Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında değerlendirildi.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, polislerin kontrolsüz şekilde silah biriktirmesinin önüne geçilmesi ve görev dışındaki süreçlerde ortaya çıkabilecek güvenlik risklerinin azaltılması hedefleniyor.