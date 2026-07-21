Okul saldırısından önce anne ve babasını da öldürmeyi planlamış

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen ve bir öğretmen ile dokuz öğrencinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianame doğrultusunda, saldırganın tutuklu babası Uğur Mersinli hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından, annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İddianamede yer alan dijital inceleme bulgularına göre, İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında saldırıyı uzun süre önceden planladığını gösteren belgeler tespit edildi. Söz konusu notlarda, okul saldırısından önce anne, babası ve bazı aile bireylerini öldürmeyi planladığına ilişkin ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

Mersinli yaptığı bu katliamla ölümsüz olacağını ve tarihe geçeceğini düşünmüş, kendisinden sonrasına kalması için de detaylıca notlarına yazdı.

"İNSANLARIN BENİ TANIMASI, BENİ KABUL ETMESİ, BANA TUHAF BİR HAYVANAT BAHÇESİ HAYVANI GİBİ BAKMAMASI"

“Siz bunu okuduğunuzda ya büyük bir şey planlıyor olacağım ya büyük bir şey yapmış olacağım ya da büyük bir şey yapmak üzereyim. Hayatım boyunca yalnızdım, o gün geldiğinde yalnız olmayacağım, insanlar beni tanıyacak. Bu fikri seviyorum, insanların beni tanıması, beni kabul etmesi, bana tuhaf bir hayvanat bahçesi hayvanı gibi bakmaması... Bu dünyadaki varlığımı ve bu gezegene verdiğim zararı hissettiklerinde, sonunda beni fark edecekler, başka seçenekleri olmayacak ve bunu seviyorum.

"SADECE KORKU VE NEFRET DUYGULARI HİSSEDİYORUM VE BUNUN SEBEBİ HEPİNİZSİNİZ"

Ancak bunun neden böyle olduğunun sebebi bu olduğuna inanıyorum, bu yalnızlık duygusu, yaptığım şeyi neden yaptığımı veya ileride ne yapacağımı neden yaptığın bir nedeni olarak görülüyor, her gün insanlarla görüşüyorum, her gün stres yaşıyorum, her gün tek başıma düşüncelerimle baş başa oturuyorum, her gün boşuna yaşıyorum, hiçbir şey elde edemiyorum, sadece korku ve nefret duyguları hissediyorum ve bunun sebebi hepinizsiniz. Çok uzun zaman önce değil insanların değersiz olduğunu fark ettim, hayatların hiçbir anlamı yok ve siz insanlar bana karşı sergilediğiniz iğrenç davranışlarınızla bunu kanıtladınız. Beni çileden çıkardınız, işte intikamım böyle gerçekleşecek. Bunun için biraz hazırlık yaptım ve gizlice 10 litre çamaşır suyu stokladım. Yapacağım şeyi yapmadan önceki gece, herkes uyurken o çamaşır suyunu alacağım, önce ablam uyurken onun odasını kilitleyeceğim, sonra ebeveynimin odasına girip onları büyük bir mutfak bıçağıyla bıçaklayacağım. Annemin ve babamın yaralarına litrelerce çamaşır suyu dökeceğim, daha sonra oturma odasına gidip büyükannemi boğacağım. Daha sonra geri zekalı amcamı dövmek kolay olacak, gerekirse onu yumruklayabilir veya en kötü ihtimalle yakabilirim. Tüm bunlar sırasında ablamın yaşayıp yaşamaması konusunda hala karar veremedim çünkü onu seviyorum. Başlangıçta tüm daireme yoğun miktarda klor gazı saldırısı yapmayı planlamıştım ama sanırım bu işe yaramayacak.”

TARİHE GEÇEN KATLİAMLARI ARAŞTIRIP KENDİSİNE TARİHTE 5'İNCİ DEMİŞ

Okulun kapılarını kilitlemek için anahtarları çalmaktan, okulda ilk önce kimleri öldüreceğine kadar saldırıyı adım adım planlamış. Mersinli, belgede saldırının planını şöyle anlatıyor:

“Tüm silahlarımı mühimmatımı ve şarjörlerimi hazırlayıp yaptığım testlere göre tüm silahlarımı taşıyabilecek kapasiteye sahip olan okul çantama koyacağım. Okula biraz geç gideceğim ve eğer o zamana anahtarları çalmışsam çıkış kapılarını kilitleyeceğim, ardından, zil çalmadan yaklaşık 10 dakika önce tuvaletlere koşup kendimi tamamen silahlandıracağım. Gerisi kadere kalmış ama ben olayın şöyle gelişmesini istiyorum. Koridorda devriye gezen öğretmenleri vuracağım, daha sonra herhangi bir sınıfa girip ateş etmeye başlayacağım, 1-2 şarjörü boşattıktan sonra bir sonraki sınıfa geçeceğim. Emin olmak için, ölü olduğundan emin olmadığım kişilere iki kez ateş edeceğim veya bıçaklayacağım, Eğer bir şekilde yeniden silah doldurmak için yeterli zamanım kalırsa, anaokuluna gideceğim. Hedefim birinci zafer, Doğu Avrupa ve Asya'nın tamamında buna benzer bir olay neredeyse yok. Buna en yakın olanı ise en sevdiğim Vladislav Rosyakov'un Kerch Politeknik Koleji katliamıdır. Ben ilk beşte yer alacağım.”