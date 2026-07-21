Kahramanmaraş'taki okul katliamcısının anne ve babasına istenen ceza belli oldu

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OKUL KATLİAMCISININ ANNE VE BABASINA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, saldırganın babası Uğur Mersinli'nin olası kasıtla öldürme ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise bilinçli taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma suçlarından ceza istendi.

Başsavcılık, soruşturmanın 20 Temmuz 2026 itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Mersinli ailesinin yargılama sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet

Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma 20.07.2026 tarihi itibariyle tamamlanarak, dosya kapsamında şüpheli Uğur MERSİNLİ hakkında Olası Kastla Öldürme ve 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından diğer şüpheli Peyman Pınar MERSİNLİ hakkında ise Bilinçli Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan iddianame tanzim edilmiştir. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesince iddianame kabul edilerek yargılama süreci başlamıştır."

SALDIRIDA 10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile birlikte toplam 10 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınarak tutuklanan baba Uğur Mersinli'nin emniyet mensubu olduğu ortaya çıkmıştı.

İfadesinde oğlunun silahlara ilgi duyduğunu ve zaman zaman kendisiyle birlikte poligonda atış yaptığını söylediği öğrenilmişti.