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Polisin öldüğü akraba kavgasının görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan kavgada, akrabalarını ayırmaya çalışan polis Seyfullah Orçan'ın hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Polisin öldüğü akraba kavgasının görüntüsü ortaya çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Beyoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan akraba iki grup arasında kavga çıktı. Polis Seyfullah Orçan, araya girerek akrabalarını ayırmaya çalışırken, kuzeni olan Alihan Orçan'ın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Polisin öldüğü akraba kavgasının görüntüsü ortaya çıktı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyfullah Orçan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Alihan Orçan ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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POLİSİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAVGA KAMERADA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı ve yıllık izinde olduğu belirtilen Seyfullah Orçan'ın hayatını kaybettiği olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Polisin öldüğü akraba kavgasının görüntüsü ortaya çıktı - Resim : 3

Görüntülerde Alihan Orçan'ın pompalı tüfekle ateş edip kaçtığı, olay yerindekilerin de Seyfullah Orçan'ın yanına doğru koştuğu anlar yer aldı. (DHA)

Polisin öldüğü akraba kavgasının görüntüsü ortaya çıktı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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