Akrabalarının kavgasını ayırıyordu: Polis memuru kuzeni tarafından öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Türkoğlu ilçesinin Beyoğlu Mahallesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan akraba iki grup arasında kavga çıktı. Polis memuru Seyfullah Orçan, kavganın büyümemesi için araya girerek akrabalarını ayırmaya çalıştı.

KAHRAMANMARAŞ'TA AKRABALAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Türkoğlu ilçesinin Beyoğlu Mahallesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan akraba iki grup arasında kavga çıktı. Polis memuru Seyfullah Orçan, kavganın büyümemesi için araya girerek akrabalarını ayırmaya çalıştı. Bu sırada kuzeni olan Alihan Orçan'ın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar Seyfullah Orçan'a isabet etti.

POLİS MEMURU KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Seyfullah Orçan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Seyfullah Orçan'ın Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı ve yıllık izinde olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Alihan Orçan, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA