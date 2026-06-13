'Polisim ben zaten' deyip silahlı tehditte bulundu: Görevden uzaklaştırıldı!

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde trafikte başlayan yol verme tartışması, taraflardan birinin silah çekmesiyle büyüdü. Kalabalık bir gruba tabanca doğrultarak tehditler savuran şüphelinin polis memuru olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu polis görevden uzaklaştırıldı.

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, gece saatlerinde Etimesgut ilçesine bağlı Süvari Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İki aracın sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

"POLİSİM BEN ZATEN" DİYEREK SİLAH ÇEKTİ

Aracından tabanca ve sopa alan sürücü, diğer araçta bulunan kişilerin üzerine yürüdü. Yaşanan arbede ve tehdit anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaydedilen görüntülerde, elinde tabanca bulunan kişinin kendisini durdurmaya çalışan kalabalığa karşı "Polisim ben zaten" dediği duyuldu.

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Elindeki silahla çevresindekileri tehdit eden sürücü, gelen ekipler tarafından gözaltına alınarak ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü resmi bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: