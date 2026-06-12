Gece yarısı bıçakla eve girdiler, 20 bin lirayı gasbettiler

Alanya'da 75 yaşındaki bir Alman vatandaşının kabusu olan bıçaklı gasp çetesi, jandarmanın radarına takıldı. Zanlıların soğukkanlı bir şekilde eve doğru ilerlediği o son anlar ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GECE YARISI KABUSU YAŞATTILAR

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre olay, 9 Haziran günü saat 04.00 sıralarında Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi'ndeki bir ikamette yaşandı. Kimliği belirsiz şahıslar, yalnız ikamet ettiği belirlenen Alman uyruklu kişinin evine bıçak zoruyla girdi. Yaşlı adamı etkisiz hale getirerek tehditler savuran şüpheliler, ikamette bulunan 20 bin TL nakit parayı gasbederek olay yerinden kaçtı.

JASAT ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Mağdur E.M.B.'nin ihbarda bulunması üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etmeyi başardı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler; şüpheliler Avsallar Mahallesi'nde gizlendikleri adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve dün adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Nitelikli gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)