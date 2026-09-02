Halk TV Türkiye Plakada harf oyunu pahalıya patladı! Tek harfi değiştirdi binlerce lira ceza yedi

Plakada harf oyunu pahalıya patladı! Tek harfi değiştirdi binlerce lira ceza yedi Gaziantep’te otomobilinin plakasındaki ‘L’ harfini siyah bant ile ‘U’ harfine dönüştüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç da 30 gün süreyle trafikten menedildi.