Plakada harf oyunu pahalıya patladı! Tek harfi değiştirdi binlerce lira ceza yedi
Gaziantep’te otomobilinin plakasındaki ‘L’ harfini siyah bant ile ‘U’ harfine dönüştüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç da 30 gün süreyle trafikten menedildi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda rutin devriye görevi yapan Gaziantep Otoyol Jandarması ekipleri, seyir halindeki bir otomobilin plakasında usulsüz değişiklik yapıldığını tespit etti. Ekiplerin dikkatini çeken araç durdurularak plaka üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirildi.
Yapılan kontrollerde, plakanın okunmasını ve gerçek halinin tespit edilmesini engelleyecek şekilde değişiklik yapıldığı belirlendi. İncelemede, plakada yer alan ‘L’ harfinin çeşitli yöntemlerle ‘U’ harfine dönüştürüldüğü belirlendi.
PLAKADA HARFİ DEĞİŞTİRDİ, 140 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Plaka üzerinde yapılan usulsüz değişiklik nedeniyle kadın sürücü hakkında işlem başlatıldı. Sürücüye toplam 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, kurallara aykırı şekilde değiştirildiği tespit edilen otomobil de 30 gün süreyle trafikten menedildi. (DHA)