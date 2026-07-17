PKK'lı Duran Kalkan siyasete girmek istiyor: Neden olmasın? Olmaz mı?

Terör örgütü PKK'nın yönetici kadrosundan Duran Kalkan, bir önceki sürecin aksine bu sürecin batmayacağını ifade ederken Türkiye'de siyaset yapma isteğini, "Neden olmasın? Yani olmaz mı? Soruyorum ben. Olmaz mı? Neden olmasın? Olabilir. Dünyadaki olaylara bakalım, yaşananlara bakalım. Türkiye'de yaşananlara da bakalım. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önceki süreçleri değerlendirelim. Eskisi gibi midir Türkiye? Değil, çok değişiklikler oldu. Bu değişiklik olamaz mı? Olabilir" sözleri ile dile getirdi.

Gazeteci Ruşen Çakır, Kandil'de Duran Kalkan ile röportaj yaptı. Kalkan, önceliklerinin Öcalan'ın siyaset yapması olduğunu söyledi. Siyasetin takdir etmesi halinde Öcalan'ın hemen siyaset yapabileceğini savunan Kalkan, "Bu konuda siyasi iradenin karar vermesi gerekiyor. Siyaset bunu üstlenmiyor. Bu konuda bir de toplumun durumu çok aşırı şey ediliyor. Toplumsal zemin uygun değil deniliyor. E kimse uygun hale gelmesi için çalışmıyor ki. Biz kendi kamuoyumuzda çalışıyoruz. Kürtlerde ne kadar değişiklik oldu. Türkiye kamuoyunda çalışamıyoruz. Çünkü işte o kanallarımız açık değil. Kapalı, bura bize kapalı. Bize kapalıysa en azından Önder Abdullah Öcalan'a açık olsun. Açık olsun. Yani kilit Önder Abdullah Öcalan'ın siyaset yapabilmesi." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI: EL SIKIŞMIŞ DEDİLER ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK

PKK'lı Kalkan, 1 Ekim 2024'te sürecin başlatan Bahçeli'nin tokalaşması haberinin kendilerine ulaşmasının ardından şaşırdıklarını söyledi:

İlk çıkışta, ben kendi şeylemi anlatayım. Arkadaşlarla . Devlet Bahçeli el sıkışmış dediler. Sonra da özellikle o çağrı olduğunda Devlet Bahçeli böyle nasıl söylüyor, biraz yani tartışma oldu aramızda şaşkınlık da. Sonra şu kanaate ulaştık: Barışı savaşanlar getirirler. Yani savaşı durdurmayı, savaş yapanlar gündeme alırlar, irade koyarlar. Dolayısıyla böyle bir çıkış, savaşın bu koşullarında Devlet Bahçeli tarafından oluyorsa bu yanlış değil, anormale yakın olandır. Çünkü savaşmayandan bu gelişmez ki, savaşmayanlar zaten hep istiyorlardı savaş olmasın diye. Önemli olan onların savaş olmasın demeleri değildir. Savaşanların savaş olmasın demeleri kıymetlidir ve savaşı sona erdirebilir.