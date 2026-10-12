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Halk TV Türkiye Pes dedirten balon ilanı! 50 TL'ye hastalık satıyorlar: 1 hafta yatırma garantili

Pes dedirten balon ilanı! 50 TL'ye hastalık satıyorlar: 1 hafta yatırma garantili

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bir ilan, görenleri hayrete düşürdü. "Rapor almalık hasta nefesli balon" başlığıyla 50 TL'den satışa sunulan üründe, alıcının bir hafta boyunca hasta yatacağı iddia edildi.

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Pes dedirten balon ilanı! 50 TL'ye hastalık satıyorlar: 1 hafta yatırma garantili

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, sosyal medyada yeniden gündem olan "rapor almalık hasta nefesli balon" ilanını yazdı. 50 TL'ye satışa çıkarılan ve alıcısını bir hafta hasta edeceği öne sürülen ilan "pes" dedirtti.

"Rapor almalık hasta nefesli balon" başlıklı ilanda, balonun içine satıcının kendi hasta nefesini üflediği ve bu havayı soluyan kişinin hastalanarak istirahat raporu alabileceği öne sürüldü. İlanı veren kişi, ürün için "1 hafta yatırma garantili" ve "Corona değil, düz hastalık" ifadelerini kullandı.

Pes dedirten balon ilanı! 50 TL'ye hastalık satıyorlar: 1 hafta yatırma garantili - Resim : 1

2024 yılında yayımlandığı belirtilen ilan, 2026'da sosyal medya platformlarında yeniden gündeme geldi. X ve Linkedin'de paylaşılan ilan tartışma yarattı.

Karakaş, yazısında hileli şekilde rapor alınmasının olası mali sonuçlarına da dikkat çekti. Hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alınabilmesi için mevzuatta belirli koşullar bulunuyor. Hastalık halinde ödenek, gerekli şartların sağlanması durumunda üçüncü günden itibaren ödeniyor.

Yazıda, gerçeğe aykırı raporla haksız ödeme alınması durumunda SGK'nın yersiz ödemeleri geri isteyebileceği, işçinin davranışının ise iş sözleşmesinin feshi gibi sonuçlara yol açabileceği belirtildi.

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"ŞAKA" SAVUNMASI TARTIŞMAYI BİTİRMEYEBİLİR

Karakaş, ilanı veren kişinin sorumluluğunu da gündeme getirdi. Yazıda, ürünün hastalık bulaştırma vaadinin gerçek olup olmadığına ve alıcının nasıl yönlendirildiğine bağlı olarak ceza hukuku açısından farklı değerlendirmeler yapılabileceği vurgulandı.

Balonun hastalık bulaştırmadığı halde bu vaatle satılması dolandırıcılık iddiasını gündeme getirebilirken, bir başkasının sağlığını bilerek tehlikeye atmaya yönelik eylemler de ayrıca hukuki inceleme gerektirebilir.

Karakaş, ilanı dijital platformların denetimi açısından da ele alarak, bu tür içeriklerin nasıl yayımlanabildiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti. Yazısında Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın konuya müdahil olması gerektiğini savundu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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