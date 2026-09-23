Mehmet Şimşek'i referans gösterdi: Memur ve emekli maaşları zammını duyurdu

Yüksek enflasyonun baskısı altında geçim mücadelesi veren milyonlarca memur ve emekli, gözünü yılbaşında yapılacak maaş artışlarına çevirdi.

Her zam dönemi, sabit gelirli kesim için bütçeyi rahatlatacak yeni bir umut anlamına gelirken; Ankara'da konuşulan zam formülleri ile mutfaktaki gerçekler yine örtüşmüyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında memur ve emeklinin en büyük beklentisi, maaş artışının kaybedilen alım gücünü ne ölçüde telafi edeceği sorusunun yanıtı oluyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde memur ve emekliyi ocak ayında bekleyen imtihanı kaleme alarak "Mutfaktaki yangın sönecek mi, dumanı mı tütecek?" sorusunu yöneltti.

TOPLU SÖZLEŞME KISKACI VE "EKSİ GÜNCELLEME" ÇIKMAZI

Karakaş, memur ve emeklisinin en büyük kabusunun, "Toplu Sözleşme" düzeneği nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi enflasyonun dahi altında maaş güncellemesiyle karşı karşıya kalması olduğunu belirtti.

Geçmişin acı tecrübelerine dikkat çeken Karakaş, önceki toplu sözleşme döneminde memur ve emeklisinin arka arkaya üç dönem resmi enflasyonun altında güncelleme aldığını ifade etti. Temmuz 2026 acı reçetesine değinen Karakaş, temmuz ayında 6 aylık kümülatif enflasyon toplamının %17,76 olmasına karşın, memur ve emeklisine %13,52 oranında güncelleme yapıldığını, yani resmi enflasyonun dahi %4,24 altında bir "eksi güncelleme" reva görüldüğünü vurguladı.

"Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır" derler diyen Karakaş, hak mücadelesinin tam ve eksiksiz verilerle yürütülmesi gerektiğini, ancak mevcut toplu sözleşme çarkının memur emeklisinin kaşığını daha masaya oturmadan elinden aldığını kaydetti.

İKİ AYLIK ENFLASYON SEYİR DEFTERİ VE ACI BİLANÇO

Maaşların son şeklini alması için geriye kalan aylık enflasyon verilerinin açıklanması beklenirken, TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ve Ağustos 2026 verileri tabloyu net bir şekilde özetliyor. Temmuz ayında %1,78 ve Ağustos ayında %1,84 olarak açıklanan resmi rakamlara göre 2 aylık kümülatif toplam %3,65 seviyesinde bulunuyor.

Memur ve emeklisi için enflasyon farkı oluşması adına bu kümülatif oranın, Temmuz ayındaki %7'lik toplu sözleşme eşiğini aşması icap ediyor. Bu rakam %7’nin altında kaldığından, şimdilik enflasyon farkından kaynaklanan bir artış söz konusu değil; ancak %5’lik toplu sözleşme güncellemesi garanti durumda.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ VE MUTFAKTAKİ HESAP

İktidarın Orta Vadeli Program’da (OVP) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) revize ettiği rakamlarda enflasyon hedefleri yukarı yönlü güncellenirken, ulusal ve uluslararası kuruluşların tahminleri doğrultusunda yıl sonu enflasyonunun %30 bandında gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel görülüyor.

Yıl sonu enflasyonunun %30 olmasının iktidar için kritik bir sınav olduğuna dikkat çeken Karakaş, şahsi beklentisinin yıl sonu enflasyonunun en fazla %29,99 civarında kalacağı yönünde olduğunu belirtti. Ancak dış kaynaklı savaşların etkisiyle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak bu sınırın aşılması da mümkün bulunuyor.

YASAL GÜNCELLEME ORANLARI VE ANKARA KULİSLERİ

Ocak ayında gerçekleşecek yasal güncellemelerin otomatik olarak beklenen yıl sonu enflasyonu %30 civarındayken Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur (Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde esnaf ve bağımsız çalışanların bağlı olduğu kurum) emeklisi maaş güncellemesinin %9,5 ila %10,5 (ortalama %10) arasında, memur ve memur emeklisi güncellemesinin ise %7,5 ila %8,5 (ortalama %8) arasında olacağı öngörülüyor.

Matematiğin dilinin yalan söylemediğini belirten Karakaş, Temmuz ayındaki %4,24’lük kayıp ile memur ve emeklisinin resmi enflasyon karşısında bile ezildiğini alenen gösterdiğini, bunun bilhassa memur emeklileri için son derece can yakıcı ve geri dönülemez bir boyutta olduğunu aktardı.

ŞİMŞEK'İN ZAM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "Enflasyonun altında zam yapılmayacak" vaadinin ifa edilmesi halinde, memur ve emeklisinin ocak ayında SSK ve Bağ-Kur’lularla aynı oranda güncelleme alacağını belirten Karakaş, bu durumda ilave 2 puan artışla maaş güncellemesinin %8 yerine %10 civarında gerçekleşeceğini ifade etti. Ancak sürekli "güncelleme" kelimesinin kullanıldığını, enflasyonun üzerinde net bir iyileşme yapılmadıkça buna "zam" demenin çalışanlara haksızlık olacağını vurguladı.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI TALEBİ

Ankara kulislerinden esen rüzgârların emekli ve çalışanlar lehine doğru evrilmekte olduğunu ifade eden Karakaş, 3 yıldır kemerleri son derece sıkılan çalışan ve emeklilerin dermanının kalmadığını, parti teşkilatları ve milletvekillerinin bu durumu hükûmete sürekli arz ettiğini belirtti. Kulislerde "Şimdi değilse ne zaman?" sorusunun yüksek sesle dile getirildiğini aktaran Karakaş, 3 yıldan beri seyyanen zammı verilmeyen memur emeklisi için bu ocak ayının hayati bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Ömrünü devlete adamış memur emeklileri ile ülke ekonomisinin kalkınmasında büyük emek harcayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon canavarına yem edilecek birer istatistik tablosu olmadığını belirten Karakaş, ocak ayının sadece soğuk rakamların hesaplandığı bir ay değil; sosyal adaletin ve vicdanın test edileceği mühim bir imtihan olduğunu vurguladı.

İktidarın sadece yasal mevzuat rakamlarıyla yetinmemesi gerektiğini belirten Karakaş, tüm emeklilere başta seyyanen zam olmak üzere kalıcı refah sağlayacak hakiki iyileştirmelerin acilen hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.